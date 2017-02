Fillérekből eheted magad degeszre Széll Tamás új éttermében

"Igazi magyar konyha; teljes mértékben minőségi, magyar alapanyagokból" - mondja új étterméről Széll Tamás. A Pénzcentrum pedig annak is utána járt, mennyit kell mindezért kicsengetni. Mutatjuk a Stand 25 teljes étlapját; és 2017 legjobb éttermeit is.

Néhány nappal ezelőtt, a Belvárosi Piacon nyílt meg Széll Tamás legújabb étterme, a Stand 25 Bisztró. Az idei Bocuse D’or 4. helyén végzett sztárséf a Pénzcentrum megkeresésére elárulta, a hely az egyszerűséget képviseli, és megmutatja a magyar konyha szerethető arcát. Mint lapunknak adott exkluzív interjújában a hely jövőképével kapcsolatban fogalmazott:

Egy igazi magyar konyhát szeretnék, teljes mértékben minőségi magyar alapanyagokból és kompromisszumok nélkül. Természetesen nem fogom félretenni az eddigi tapasztalataimat, sőt, a maximális szakmai tudásommal próbálok tényleg kiváló ételeket készíteni, melyhez az inspirációt elsősorban a magyar konyhából és alapanyagokból szeretném meríteni.

Természetesen a helyszín sem véletlen; Széll Tamás szerint ugyanis a Hold utcában bőven vannak lehetőségek: "Szerintem két éven belül egy nagyon jó gasztropiac lesz belőle, aminek én is szeretnék a részese lenni. Barcelonában, Lisszabonban és több francia nagyvárosban már rengeteg gasztropiac található, magas minőségű, de megfizethető helyi ételekkel. Budapest is szeretne egy ilyen gasztroszínfoltot kialakítani, ez nemcsak turisztikai szempontból fontos, a helyiek körében is kedveltek ezek a piacok" - fogalmazott a Pénzcentrum megkeresésére a sztárszakács.

A Stand 25 Bisztró étlapja (2017. február) (2017.02.28.)

És hogy mitől lesz majd annyira szerethető a hely? Nos, a recept egyszerű, és ehhez elég az étlapra (kattints fenti galériánkra) tekinteni. Mert legyünk őszinték, Széll Tamás konyhája sokak számára eddig elérhetetlen volt - ugyan a hely nem filléres, de össze sem lehet hasonlítani az Onyx, vagy bármelyik toplistás csúcsétterem (lásd alább) áraival. A 2 fogásos menü 3900 forint, a 3 fogásos pedig 4900-at kérnek. Ez azért nem vészes egy olyan kaliberű séftől, mint Széll Tamás.

Ezek a legjobb éttermek most Magyarországon

Tegnap este tartották Volkswagen-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálát, amelyen - az év szakácsteljesítményéért - a Bocuse d’Or 2017-es magyar csapatát, azaz Széll Tamást, Szulló Szabinát, Hamvas Zoltánt, Szabó Kevint és Vomberg Frigyest is díjazták. Az Év Étterme díjat 2017-ben pedig, a Palágyi Eszter vezette Michelin csillagos Costes hódította el, 93 ponttal. A pontozás alapján íme a 10 legjobb hazai étterem:

1. Costes

2. Babel

3. Onyx

4. Borkonyha

5. Costes Downtown

6. Olimpia

7. Salon

8. St. Andrea Borbár

9. Arany Kaviár

10. MÁK

További díjazottak:

Év Street Food Díj: Kemencés Pizzéria

Év Ifjú Séftehetsége Díj: Olimpia - Garai Ádám, séf

Év Szakácsteljesítménye Díj: a Bocuse d'Or 2017-es magyar csapata

Év Innovatív Konyhája Díj: MÁK - Mizsei János, séf

Év Legígéretesebb Konyhája Díj: Babel Budapest - Langer Gábor, Veres István, séfek