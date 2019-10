Felújít, karban tart a MÁV: rengeteg változás élesedik a napokban

Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt egyes vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.

A Budapest-Hegyeshalom vonalon október 18-tól 20-ig három esti és egy hajnali vonat módosított menetrend szerint közlekedik Győr és Hegyeshalom között a hegyeshalmi állomáson végzett pályakarbantartás miatt.

A Győr-Veszprém vonalon, október 19-ig egy esti és egy hajnali vonat helyett pótlóbuszok közlekednek Győr és Bakonyszentlászló állomások között karbantartási munkák miatt.

Október 19-ig Pápa és Csorna között, a vonal teljes hosszán pótlóbuszok szállítják az utasokat a Pápa és Szany-Rábaszentandrás állomás közötti karbantartás miatt.

A Budapest-Székesfehérvár-Szombathely, illetve a Celldömölk-Zalagerszeg vonalon október 24-től 29-ig Boba és Zalaszentiván között egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Devecser és Zalaegerszeg között a 246-os és 247-es számú Citadella nemzetközi vonat helyett, az IC958 és az IC959-es számú Göcsej InterCity helyett, továbbá az IC1951-es számú Hetés InterCity helyett pótlóbuszok közlekednek. A Celldömölk-Zalaegerszeg vonalon valamennyi vonat helyett pótlóbuszok járnak Boba-Ukk-Zalaegerszeg viszonylatban.

A Székesfehérvár-Balatonfüred-Tapolca vonalonéjszakánként pályafelújítást, villamosítást végeznek. Emiatt a munkálatok jelenlegi fázisában, december 12-ig Székesfehérvárról Tapolcára 3:35-kor és Balatonfüredre 22:54-kor, továbbá Tapolcáról 20:15-kor, Balatonfüredről 3:04-kor és 21 órakor induló személyvonat utasait pótlóbuszok szállítják Székesfehérvár és Balatonfüred között.

A Budapest-Pusztaszabolcs-Pécs vonalon, december 14-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek a Százhalombatta-Pusztaszabolcs közötti pályafelújítás jelenlegi fázisában. A 4218-as számú, Budapest-Déli pályaudvar és Dunaújváros közötti vonat helyett, 8018-as számú vonat közlekedik, a Déli pályaudvarról 18:55-kor indul Dombóvárra.

A Pusztaszabolcs-Pécs vonalon, október 21-ig, éjszakánként, a Pusztaszabolcs-Pécs vonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Néhány esti és hajnali, Pécs-Dombóvár viszonylatú vonat helyett pótlóbuszokkal kell utazni: október 18-én Godisa és Bükkösd, 19-én Abaliget és Sásd, 20-án Dombóvár és Godisa, továbbá 21-én Dombóvár és Sásd között.

A Budapest-Vác-Szob vonalon, október 18-án este nyolc órától 20-án éjfélig, illetve október 25-én este nyolc órától 27-én éjfélig pályakarbantartást végeznek Nagymaros és Szob között, emiatt a Budapest-Szob vonalon módosul a menetrend. Egyes vonatok nem a teljes útvonalon-, illetve eltérő megállásokkal közlekednek.

Szombaton és vasárnap a hétvégi kirándulóforgalmat szolgáló szobi személyvonatok délelőtt csak Nagymarosig járnak, illetve délután Nagymarosról indulnak.



A Budapest-Hatvan vasútvonal felújításának újabb fázisához igazodva, november 15-ig módosult a menetrend. A legfontosabb változás, hogy a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben járnak a vonatok: a



Keleti pályaudvar és Pécel között óránként 3 pár vonat jár 6-tól 8 óráig, Pécel és Aszód között pedig 3 pár busz közlekedik. Munkanapokon 5:47-kor, 6:47-kor és 7:47-kor új buszjáratok is indulnak Gödöllőről Pécelre. Változtak a vonatok és a csatlakozó buszok indulási és érkezési idői. Ez nemcsak a személyvonatok pótlójáratait, hanem az egri és sátoraljaújhelyi gyors- és sebesvonatok pótlóbuszainak menetrendjeit is érinti a Pécel-Hatvan viszonylatban.

A módosításokról:

A Keleti pályaudvar és Pécel között elővárosi személyvonatokkal lehet utazni. Pécel és Hatvan viszonylatban gyors pótlóbuszok közlekednek, melyek Gödöllőn, a Szabadság tér H8 és Autóbusz állomás megállóhelyeken állnak meg. A vasúti bérletek érvényesek a H8 HÉV vonalán Gödöllő és Budapest Örs vezér tere viszonylatban.

A pótlóbuszok közlekedése visszaállt az iskolai tanulmányi időszakra bevezetett menetrendhez. A G80-as buszok nem állnak meg Pécel és Bag között, mert az autópályán közlekednek a gyorsabb eljutás érdekében.

A Keleti pályaudvar és Hatvan állomás között a miskolci, kassai, nyíregyházi és debreceni InterCity vonatok helyett továbbra is közvetlen InterCity pótlóbuszok közlekednek. A buszok a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes autóbusz megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Az InterCity-k és pótlóbuszaik "InterCity pótjeggyel" vehetők igénybe - kivéve a 182-es és 181-es számú Rákóczi, illetve a 186-os és 187-es számú Hernád InterCity vonatok.

A hatvani és gödöllői személyvonatok csak a Keleti pályaudvar és Pécel (óránként 2 pár, reggeli csúcsidőben 3 pár), illetve Aszód és Hatvan között (óránként 1 pár) közlekednek. Az elővárosi vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat: Pécel és Aszód, Pécel és Hatvan, valamint Gödöllő és Pécel autóbusz állomás, illetve az esti és reggeli időszakban Rákos és Aszód, valamint Rákos és Hatvan között. A helyi pótlóbuszok a vasút nyomvonalát követve, valamennyi köztes állomást és megállóhelyet érintik. A személyvonatokat pótló buszoknál forgalomtechnikai okból több településen jelentősen módosulnak a megállási helyek: Isaszegen a vasútállomást nem érintik, ehelyett a főútvonalon kijelölt autóbusz-megállóban állnak meg; Gödöllőn az átépítés alatt álló vasútállomást szintén nem érintik, ehelyett a Szabadság téri H8 és az Autóbusz állomás megállóhelyeken állnak meg. Szabadság tér megállónál biztosított a csatlakozás a MÁV-HÉV járataira, az autóbusz állomáson lehet vasúti jegyet és bérletet vásárolni.

Aszódot a lényegesen hosszabb közúti eljutási idő miatt, a gyors pótlóbuszok nem érintik, Aszód és Hatvan között személyvonatok közlekednek, a főváros felől pedig a személyvonatokat autóbuszok helyettesítik. A gyors- és sebesvonatok teljes útvonalon gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

Csúcsidőben nem változik a vonatok összeállítása, de csúcsidőn kívül egyes vonatok két FLIRT motorvonategység helyett egy egységgel közlekednek, igazodva az utasforgalom mértékéhez.

A sátoraljaújhelyi sebesvonatok és az egri gyorsvonatok a Hatvan-Sátoraljaújhely, Hatvan-Eger, Hatvan-Füzesabony, valamint Hatvan-Miskolc viszonylatokban változatlan menetrend szerint közlekednek. A GY jelzésű, egri és sátoraljaújhelyi vonatok pótlóbuszai Isaszeg állomáson is megállnak.

A "kör" InterCity vonatok Nyíregyházáig járnak, így csak Budapest-Keleti-Nyíregyháza illetve Nyíregyháza-Budapest-Nyugati viszonylatokban közlekednek.

A hatvani vonal vágányzári menetrendje miatt november 15-ig az Aszód-Balassagyarmat vonalon a csatlakozások miatt több vonat menetrendje módosult.

Csúcsidőben a sűrűbb közlekedést az teszi lehetővé, hogy a felújítás előrehaladásával javultak a közlekedési feltételek. Rákos és Rákosliget között két vágány helyet csak egy vágányon, míg Rákosliget és Pécel állomások között már mindkét vágányon lehet közlekedni. Pécel és Aszód között továbbra is mindkét vágányon zajlik a felújítás, ezért azon a szakaszon nem közlekednek a vonatok.

vasútvonal felújításának újabb fázisához igazodva, november 16-tól december 7-ig a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti pályaudvar, Verseny utca és Hatvan állomás között az InterCity vonatok helyett, Pécel és Hatvan között a gyors- és sebesvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Az elővárosi vonatok helyett Pécel és Aszód, Pécel és Hatvan, illetve Rákos és Hatvan között járnak vonatpótlók.

A Budapest-Cegléd-Szolnok vonal elővárosi forgalmában, illetve a Budapest-Szeged vonal InterCity közlekedésében ideiglenes menetrendi változások lesznek október 19-től 20-ig karbantartás miatt.

Hétvégén napközben a Budapest-Nyugati pályaudvar és Záhony között közlekedő sebesvonatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is érkeznek a Nyugati helyett. Vasárnap a Nyíregyházáról 16:51-kor, Debrecenből 17:26-kor induló Televonat és a Debrecenből 18:15-kor induló Hétmérföldes sebesvonat Szolnoktól kerülő úton, Újszász érintésével közlekedik a Nyugati pályaudvarig. Ezért nem érintik Ferihegy és Zugló megállóhelyet és Kőbánya-Kispestet.



A Nyugati pályaudvar és Szolnok között módosított menetrend szerint közlekednek a személyvonatok. Napközben az S50-es vonatok a Nyugati helyett Kőbánya-Kispest érintésével Kelenföld állomásra érkeznek, és onnan indulnak vissza. Egyes késő esti és kora hajnali S50-es vonatok útvonala és végállomása változatlan marad. A Cegléd és a Nyugati közötti 2839-es, 2739-es és 2759-es számú vonat nem közlekedik.

A Budapest-Cegléd-Szeged vonalon az InterCity járatok is módosított menetrend szerint közlekednek, a Nyugatiból a megszokottnál 3 perccel korábban indulnak. Ezenkívül az eredeti időponttól eltérően indul a 7019-es vonat 3:56-kor, a 7029-es 4:27-kor, a 7009-es 4:34-kor, a 7020-as számú vonat 4:10-kor, a 7028-as pedig 21:50-kor. A lajosmizsei vonal S21-es járatai is a megszokottnál 6 perccel korábban indulnak a Nyugatiból.



A karbantartás során a városligeti vasúti elágazás és Kőbánya-teher között javítják a kavicságyazatot és szabályozzák a síneket, továbbá Kőbánya-teher állomáson kitérőt cserélnek, így megbízhatóbb és pontosabb lesz a közlekedés a szakaszon.



Késő esti, éjszakai járatokkal bővül a szolgáltatás

A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon október 19-től bővül a késő esti, éjszakai járatok száma. Szombati és vasárnapi közlekedési napokon a Nyugatiból 1:43-kor új személyvonat indul Szolnokra. (Az idei ünnepnapi közlekedési napokon október 23-án és november 2-án még nem közlekedik.) A 6098-es számú, 22:28-kor a Nyugatiból Debrecenbe induló vonat pedig Monoron, Pilisen és Albertirsán is megáll október 19-től. A 7028-as számú, Budapest-Nyugati pályaudvarról október 21-től 20 perccel később 22:03-kor Kecskemétre naponta induló járat zónázó vonatként közlekedik Nyugati és Cegléd között. Szintén október 21-től 21:43-kor új, (2768-as számú) személyvonat szállítja az utasokat a Nyugati és Monor között.



A Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonalon, december 14-ig Városliget elágazás-Kőbánya-teher, Monor állomáson, Kaba-Hajdúszoboszló, Hajdúhadház-Császárszállás között végzett pályakarbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A fővonalon végzett munkák és módosított menetrend miatt a csatlakozó szárnyvonalak menetrendjében is vannak változások.



A balatonfenyvesi kisvasúton november 30-ig pótlóbuszok közlekednek a Balatonfenyves és Somogyszentpál között végzett pályakarbantartási munkák miatt.

A budapesti Gyermekvasúton pályakarbantartás miatt november 4-től 8-ig és 11-től 15-ig a teljes vonalon szünetel a forgalom.

Az ideiglenes menetrendek elérhetőek a Gyermekvasút honlapján:



A GYSEV Fertőszentmiklós-Pamhagen-Neusiedl am See vonalán október 26-án és 27-én a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Fertőszentmiklós és Pamhagen-Pomogy, illetve Pamhagen-Pomogy és Frauenkirchen között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A pótlóbuszok Fertőszéplak-Fertőd vasúti megállóhely helyett Fertőd, Gránátosház ÉNYKK megállóhelyen állnak meg, továbbá a Pamhagen-Pomogy állomásról továbbutazóknak Pamhagen-Pomogy állomáson másik autóbuszra kell átszállniuk.



A GYSEV Szombathely-Hegyeshalom vonalán, Hegyeshalom és Rajka között október 21-től 22-ig, 24-től 25-ig pótlóbuszok közlekednek pályakarbantartás miatt.