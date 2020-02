Felszámolja a főváros a zughoteleket: mutatjuk, hol a legdurvább a helyzet

Újabb nem bejelentett, magyarán illegálisan működő szálláshelyek miatt indít eljárásokat ezúttal a belvárosi önkormányzat. A nem regisztrált szálláshelyeket a hivatal eljárás alá vonta, melyek vége jó eséllyel legalább pénzbüntetés lehet.

Összesen tizennégy olyan szálláshelyet talált korábban az V. kerületben a 24.hu, amelyek bár a booking.com-on hirdették magukat, a belvárosi regisztrált szálláshelyek közt nem volt nyomuk. A szálláskereső oldalon közölt címet beütve a kerület hivatalos (online is elérhető) adatbázisába találtak nem regisztrált szálláshelyet az Aulich, a Falk Miksa, a Vigyázó Ferenc, a Kálmán Imre, a Sas, a Szemere, a Képíró és a Henszlmann Imre utcában, a Fővám téren, valamint többet is a Belgrád rakparton. Korábban illegális, nem bejelentett címekre bukkantak a VI. és a VIII. kerületben is, de azok sűrűsége nem összehasonlítható a Belvároséval.

A kigyűjtött címeket elküldték a belvárosi hivatalnak, melyre ez a válasz érkezett: "az Önkormányzat munkatársai ellenőrizték az összes Ön által megjelölt címet, és egyik szálláshely sem volt regisztrálva, így azokat eljárás alá vontuk." Az eljárás helyszíni ellenőrzést jelent, ennek a vége pénzbüntetés és a szálláshely betiltása is lehet. Az esetekkel kapcsolatban azonban további tájékoztatást "személyiségi jogokra és a kapcsolódó jogszabályokra" hivatkozva nem adott a hivatal.

