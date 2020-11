Felborul a pesti közlekedés a korlátozások miatt? Erre készülj szerdától

Holnaptól életbe lépnek az új korlátozások, amelyek gyökeresen átalakíthatják a fővárosi autóforgalmat - főképp az esti órákban. A Waze adatai alapján megnéztük, hogy az eddigi, enyhébb intézkedések - és az ingyenes parkolás - milyen változásokat hozott, illetve a Pénzcentrum azt is megpróbálta felvázolni, mit hozhatnak a szerdától élő, szigorúbb korlátozások.

Egy hete sem léptek életbe a szigorítások, Orbán Viktor tegnap máris újakat jelentett be, amelyek azért jóval nagyobb mértékben befolyásolják a mindennapi életünket. Eddig ugye éjfél és hajnali öt között volt kijárási korlátozás, és csak a szórakozóhelyeket kellett bezárni, valamint talán a legnagyobb jelentősségű intézkedés, hogy ingyenessé tették a parkolást. Utóbbi végett megnövekedett az autóforgalom a fővárosban, mindenki igyekszik a lehető legközelebb leparkolni a munkahelyéhez. Gulyás Gergely miniszter is azzal indokolta az intézkedést, hogy

inkább legyen dugó Budapesten, mint zsúfoltság a tömegközlekedésen.

Hogy ez milyen hatással volt a budapesti forgalomra, az a Waze grafikonjain is látható. A navigációs alkalmazás majdhogynem realtime közli az adatokat az aktív felhasználókról. Az alábbi görbe Budapest kéthetes számait mutatja, látható, hogy az ingyenes parkolás életbe lépésének napjától (negyedike) valóban megugrott az aktív felhasználók száma, reggel és délután is többen ültek autóba.



Sőt, az is látható, hogy a napközbeni "holtidőben" is többen autóznak Budapesten, amióta ingyenes a parkolás. A görbék formáját egyébként nem érdemes összevetni az előző hetiekkel, hiszen akkor szünet volt az iskolákban, sok szülő szabadságon volt. Amint újra volt iskola (másodikától), újra visszaállt a reggeli és az esti csúcsforgalom. Az éjszakai kijárási korlátozás hatásai minimálisan figyelhetőek meg, vélhetően azért, mert éjjel eddig is jellemzően azok használták a Waze-t, akik dolgoztak - például az áruszállítók. Érdemi éjjeli csökkenést csak a hétvégén figyelhettünk meg az előző hétvégi adatokhoz képest (31-e és elseje), hiszen akkor még egyrészt lehetett bulizni, másfelől pedig sokan indulhattak útnak a temetőjárás után, vagy a rokonoktól is az esti, éjszakai órákban.

Mire számíthatunk szerdától?

Ahhoz, hogy valamelyest prognosztizálni tudjuk, milyen hatása lesz a frissen bejelentett korlátozásoknak a forgalomra, a 24 órás adatokat kell segítségül hívnunk. Emlékeztetőül: a kormány kitolja a kijárási korlátozást (Orbán Viktor konkrétan tilalmat emlegetett), este 8 és hajnali 5 óra között nem lehet sehová sem menni, kivétel a munkábajárás, onnan hazamenés, és a rendkívüli események.



Látható, hogy hétfőn például 19 órakor (ekkor kell szerdától bezárnia az üzleteknek, a szolgáltatóknak) még több mint 6000 aktív felhasználó volt Budapesten, este nyolckor is kb. 4000 Waze-felhasználó ült még autóban. Bár munkából hazafelé még este 8 óra után is lehet haladni, a forgalom ennél jóval nagyobb lehet az új korlátozások hatására.

Bár délután 5 és 6 között már elkezd csökkenni az aktív autósok száma, érdemben csak 6 óra után csökken a forgalom, és ez a mérséklődés a korlátozások miatt nem lesz majd ennyire drasztikus, mert még hét óra előtt mindenki be akar majd vásárolni, el akarja intézni az ügyeit munka után. Héttől pedig a bezáró üzletek dolgozói kezdenek majd szép lassan hazaindulni. Úgyhogy a görbe vélhetően csak nyolc-kilenc óra után kezd majd érdemben ellaposodni.

A reggeli forgalomra valószínűleg nem lesz túl nagy hatással a szigorúbb intézkedés, hajnali öttől bárki mehet bármerre, de aki dolgozni megy, annak előtte sem tilos autóba ülni. A vendéglátóhelyek, sportközpontok és a többi egység bezárása miatt a hétvégi forgalom mérséklődhet - főleg hét után, amikor már más üzletek, szolgáltatók sem lehetnek majd nyitva.

Összegezve tehát: a kijárási tilalom és a boltzár miatt elnyúlhat a délutáni csúcsidőszak lecsengése, még este nyolc körül is valószínűek lesznek a torlódások.

