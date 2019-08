Ezután hiába keresed ezt az appot: változás jön az e-autózásban

Az NKM applikációja felvette a Mobiliti márkanevet, az ügyfelek ezentúl Mobiliti néven találják meg az alkalmazást a telefonjukon és az áruházakban. A Mobiliti töltőállomásain korábban megszűnt a kábel csatlakoztatása utáni automatikus töltés-indítás. Ez a funkció már csak az NKM Mobiliti applikációjából kezdeményezhető, illetve regisztrált ügyfelek részére RFID azonosítóval történő töltés-indítás is elérhető.

Az alkalmazás az elmúlt időszakban több funkcióval bővült és a felület is teljesen megújult. A felhasználók már látják az egyes töltők állapotát, valamint a fizetés és számlázás is az alkalmazáson keresztül történik. A váltóáramú (AC), 22 kW-os töltőkön teszt üzemmód fut, amelyeket ingyenesen tudnak igénybe venni a Mobiliti ügyfelei. Az 50 kW-os egyenáramú (DC) villámtöltőkön és a 43 kW-os váltóáramú (AC) villámtöltőkön a jelenlegi tesztfizetési 50 Ft/perc a díjazás. A próba várhatóan több hónapig tart, amelynek eredményétől is függ a végleges díjazás.

Lecserélnéd a régi kocsit? Keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Ezen kívül kuponrendszer, instrukciós képernyő és parkoló szenzor pilot is elérhető az applikáción keresztül. A töltés indításáról, leállításáról és az esetleges hibákról küldött push értesítés egyedülálló az egész e-mobilitás piacon.

A Mobiliti ügyfelei az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően már 87 db nyilvános töltőn és 180 db nyilvános töltési ponton tudják igénybe venni a szolgáltatást, amelyek közül 17 villámtöltő található Magyarország legfontosabb útvonalai mentén. A Mobilitinek augusztus 12-én országos roadshowja volt, amelynek célja a Mobiliti töltők által biztosított országos átjárhatóság demonstrálása. A Mobiliti ügyfelei 0-24 órában működő telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kaphatnak segítséget a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban.