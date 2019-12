Ezt tuti nem tudtad: kemény bírságot kaphatsz, ha így indulsz el az autóval

A napokban leesett az első hó, ilyenkor még inkább oda kell figyelnünk a gépjárművek állapotára, hogy a zord időben is biztonságosan közlekedhessünk. A téligumi felszerelése evidens, de más, apróságnak tűnő dolgokra is ügyelnünk kell. 5 pontban mutatjuk, mit tehetünk a leghidegebb évszakban a biztonságos közlekedésért.

A havas, fagyos időszakban mindenkinek kiemelt figyelmet kell fordítania autójára, nem kivételek ez alól a cégautók sem, azonban a flottakezelők időben felkészítik ügyfeleik járműparkját a hideg évszakra, így nekik már nem kell bajlódniuk az abroncsok cseréjével és egyéb karbantartási feladatokkal. A biztonságos közlekedés érdekében a Mercarius Flottakezelő megoszt néhány tanácsot a téli hónapokra, amivel bárki számára könnyebb lehet a közlekedés.

1. Teljesen kaparjuk le a havat a szélvédőről és ne hagyjuk párásodni az ablakokat!

Kevesen tudják, de már a párás szélvédőért is 5000 forintos bírságra számíthatunk, a havas, jeges ablak pedig komoly szabálysértésnek számít, és balesetokozás esetén súlyos következménye lehet - akkor is, ha a vezető oldalán letakarítottuk a csapadékot. A párásodás ellen leghatékonyabban a fűtéssel tudunk védekezni, így mindig ellenőrizzük a fűtőrendszer épségét, beleértve a hátsóablak-fűtést is. Jó kiegészítő lehetőséget jelenthet még a páralepergető spray is. A megfelelő látási viszonyok megőrzése miatt érdemes belülről is lemosni az ablakokat tisztítószerrel, és időnként az ablaktörlő lapátokat is cserélni kell.

2. Gondoskodjunk a gumitömítések és az ajtókéderek ápolásáról!

Nagyon kellemetlen, amikor a téli reggeleken lefagy az ajtó, ám ez megelőzhető egy egyszerű módszerrel. Amennyiben glicerinnel vagy speciális ápolószerrel lekenjünk a tömítéseket, azok kevésbé fognak töredezni és a vizet is gyorsabban lepergetik, így kemény hidegben sem fognak összefagyni. Parkolás után pedig hajtsuk fel az ablaktörlő lapátokat. Ha viszont már megtörtént a baj, ne tépjük fel az ajtót vagy a lapátokat, lassú, óvatos mozdulattal szedjük szét, hogy ne szakítsuk el a tömítést.

3. Ellenőrizzük az akkumulátort!

Bár a flottakezelők mindig elvégzik a szükséges karbantartásokat, télen érdemes az akkumulátort és környékét rendszeresen ellenőrizni, hogy ne egy fagyos reggel érjen bennünket a meglepetés, amikor nem tudunk elindulni az autóval. A rövidebb távokra használt autóknál ajánlott az időnkénti töltés is, mert, ha nem megyünk elég hosszú távot, akkor a generátor nem fogja tudni feltölteni az akkumulátort. A töltéshez csakis vezérelt töltőt használjunk, ugyanis a túltöltés árthat az akkumulátornak.

4. Vezessünk óvatosan és türelmesen!

Rossz időben érdemes korábban elindulnunk, hogy legyen időnk letakarítani a havat, és biztonságosan juthassunk el úticélunkra, ne kelljen sietősen vezetnünk. A csúszós, hideg úton tartsunk nagyobb követési távolságot, hiszen ilyenkor jelentősen megnövekszik a fékezés útja. Amennyiben manővereznünk kell, törekedjünk kisebb kormányszögre és irányváltás előtt engedjük fel a féket, mert a fék és a kormány együttes használatával könnyen kitörhet, megpördülhet a jármű. Ha mégis kitörni készülne az autó fara, mindig azzal megegyező irányba fordítsuk a kormányt, ez az ellenkormányzás.

5. Ezek a tárgyak legyenek nálunk a kötelező felszerelés mellett

Bármikor jól jöhet, ha van a kocsiban jégkaparó és hótörlő kefe, de érdemes beszereznünk egy jégoldó zárnyitót is - ezt viszont ne az autóban tároljuk, hiszen úgy nem férhetünk hozzá, mikor szükség lenne rá. Jól jöhet, ha van a járműben meleg takaró is, arra az esetre, ha váratlan műszaki meghibásodás, vagy baleset miatt az út szélén ragadnánk és a segítség megérkezésére kellene várnunk. Amennyiben elhagyjuk a várost és az autópályát, érdemes a kocsiban hóláncot is tartani a nehezebb terepekre, viszont ne feledjük, hogy az eszköz legfeljebb ötven kilométeres sebességig használható és azonnal le kell szerelni, ha ismét száraz útra hajtunk.