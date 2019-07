Ezt minden fürdőzni, strandolni induló magyar családnak tudnia kell

Elsőre nem is gondolnák a gyermekes családok, hogy a strandokon ugyanúgy élhetnek a fogyasztói jogaikkal és lehetőségeikkel, de kötelezettségeik szintén vannak! Ezért már eleve a strand kiválasztásakor is körültekintően kell eljárni. Van, ahol például kizárólag bankkártyával vagy feltöltőkártyával lehet bent vásárolni ételt és italt maguknak és gyermekeiknek, készpénzzel pedig egyáltalán nem. A kellemetlenségek elkerülése végett szakértők most összeállítottak egy jótanács-csomagot, amit érdemes megfogadni, ha az ember fürdőzni indul.

Kevesen tudják, hogy amikor a strandra belépnek, lényegében olyan, mintha egy webáruházban ikszelnének a vásárláskor: a belépéssel ugyanis elfogadják az általános szerződési feltételeket és a házirendet. Ezeket a strandok, fürdők rendszerint közzéteszik közérthetően és részletesen az internetes honlapjaikon, de a pénztárnál is általában bent kifüggesztik. Javasolt ezek előzetes megismerése a szülők részéről, hogy később ne érhesse őket kellemetlen meglepetés! Az sem közismert, hogy adott esetben a fogyasztót akár ki is lehet tiltani, ami előfordulhat akkor, ha másokat zavaró magatartást tanúsít vagy épp tiltott úszó segédeszközt használ - hívta fel a figyelmet közleményében a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.

Nagyon fontos, hogy a gyermekeket a szülők ne hagyják odabent őrizet és felügyelet nélkül, hiszen számos veszély leselkedhet rájuk, elcsúszhatnak, megsérülhetnek, ha óvatlanok, még akár a legnagyobb elővigyázatosság mellett is! Különösen a tópartok, folyóvizek mentén kialakított szabadstrandon fontos a fokozott óvatosság, és a felügyelet! Azt se feledjék el, több fürdő vagy strand már kínál gyermekmegőrzést is díj ellenében, ahol szakképzett pedagógusokat alkalmaznak. Itt is viszont nem egyszer előzetes bejelentkezés szükséges, ezért érdemes már előzetesen is tájékozódni a feltételekről!

Tartsák be továbbá és vegyék komolyan azokat az előírásokat, amelyeket az üzemeltető kihelyez. Ilyen például, ha olyan gyógyvíz van épp a medencében, amelyet a gyermekek bizonyos korhatár alatt - saját egészségük érdekében - egyáltalán nem használhatnak, vagy pedig a használat ellenjavalt. Nem árt, ha tudják a családok, kifejezetten a gyógyfürdőknél az is előfordulhat, hogy a gyermekeket 14 éves kor alatt egyáltalán nem engedik be.

Ügyelni kell emellett a gyermekek erős napfénytől való védelmére, és a megfelelő erősségű, és faktorszámú naptejek használatára!

Azt se feledjék, hogy fontos, alapvető információkat is feltüntetnek a strandok üzemeltetői a kihelyezett táblákon, mint például a vízhőfok, az alapvető higiéniai előírások, akár a csúszdák és a medencék megfelelő használatára vonatkozó szabályok. Az üzemeltetőnek például a jól látható és olvasható tájékoztatás mellett elsősegély-ládával is rendelkeznie kell, és úszómesternek kell felügyelnie a medencében tartózkodók biztonságát. Sőt, rendszeresen ellenőrizni szükséges a vízminőséget, aminek főleg nyáron van nagy szerepe, amikor sokan megfordulnak és egyre nagyobb a tömeg a strandokon.

Mielőtt fürdőzni indulnának a családok, a FEOSZ azt javasolja, hogy hagyják otthon azokat az értéktárgyakat, amelyek nem feltétlenül szükségesek a fürdőzéshez, strandoláshoz és ne vigyenek magukkal annál több készpénzt, mint ami kellhet! Az üzemeltetők ugyanis csak a szokásos jelleggel használt és rendszerint a fürdőkbe vitt személyes értéktárgyakért vállalnak felelősséget, és csak akkor, ha azokat az erre külön kialakított értékmegőrzőben helyezték el. Általában az értékmegőrző külön van és nem keverendő össze azzal a zárt szekrénnyel, ahova csak a ruháinkat tesszük le, ezért érdemes erre is külön rákérdezni. Ilyen, az értékmegőrzőben elhelyezendő személyes tárgy lehet például a karóra, napi szinten hordott ékszer, mobiltelefon, slusszkulcs, stb. Azért, hogy bizonyítsuk, az értéktárgyakat tényleg elhelyeztük, ahol kell, az okostelefonok világában már nem okozhat gondot ennek lefényképezése, videózása.

Több helyen kedvezményes árakat vehetnek igénybe a nagycsaládok. Ilyenkor javasolt arra ügyelni, hogy ne hagyják otthon a diákigazolványt vagy más iratot, amellyel a kedvezményre való jogosultságot igazolni tudják! Ha van például nagycsaládos kedvezmény, előfordulhat, hogy azt csak akkor kaphatják meg, amennyiben az egy családhoz tartozást a személyi okmányokkal, egyéb papírokkal igazolni tudják.

Amennyiben rendszeresen mennek strandra, érdemes utána nézni a mindenkori jegy- és bérletárak mellett, van-e esetleg olyan külön, kedvezményre jogosító kártya (kártya), amellyel olcsóbban lehet megvásárolni a jegyet. Lehet, hogy ha megvásárolják ezt a kártyát, és a hozzá járó akciós jegyet, akkor még jobban járnak a szülők, mintsem, ha más egyéb kedvezményt vesznek igénybe, vagy pedig a teljes jegyárat fizetik meg.

A kedvezményes jegyek esetén, vagy ha azt valamilyen, kedvezményre jogosító kártyával vásárolták meg, érdemes külön is utánanézni az igénybevétel feltételeinek a kellemetlen meglepetések elkerülése érdekében. Elképzelhető, hogy például az adott kedvezmény már más kedvezménnyel nem vonható össze, és itt is lehet, hogy csak korlátozott, például négyórás bent tartózkodásra jogosít csak. A bérletek, illetve a kedvezményre jogosító kártyák, vagy ez utóbbival megvásárolt olcsóbb jegyek általában nem átruházhatóak, nem adhatóak oda bárkinek - ha ezt mégis megtennék, előfordulhat, hogy az kitiltással jár vagy éppen a bérlet érvénytelenítésével.

Előfordulhat, hogy a család további, egyéb szolgáltatásokat is igénybe kíván venni, mint például a gőzfürdő, szauna, hullámfürdő, jakuzzi, további medencék, elkülönített uszoda- és fürdőrészek használata, masszázs- és kozmetikai szolgáltatások. Érdemes arra külön rákérdezni, hogy a megvásárolni kívánt jegy vagy bérlet pontosan milyen szolgáltatásokra jogosít fel, kell-e még külön kiegészítő jegyet vásárolni, ha például szaunázni szeretnének. Van, ahol csak például adott ideig: négy- vagy hat órán át lehet bent tartózkodni, és amennyiben ezt meghaladjuk, már pótdíjat kell fizetni. Legyenek tisztában azzal is a szülők, hogy a jegyhez, napijegyhez nem jár mindenhol automatikusan a kabin- vagy szekrényjegy, és előfordulhat, hogy azt még meg kell külön vásárolni.

Mindezek mellett, már a jegy megvásárlása előtt is érdemes arra is külön rákérdezni, hogy a medencék, egyéb, a jegyárban benne lévő szolgáltatások aznap elérhetőek-e. Előfordulhat például, épp a melegvizes gyermekmedencét szeretnék használni, de azt még ott és akkor kezdték csak el felfűteni, és órákkal később lesz használható. Az is meglehet, hogy épp egyáltalán nem működik, felújítás alatt áll, stb. Ilyen, és ehhez hasonló problémákkal is találkozhatunk adott esetben.

Ha esetleg az derül ki, hogy a megváltott jegy ellenére az árban benne lévő szolgáltatás nem vehető igénybe, és erről nem is kaptunk előzetesen tájékoztatást, akár kérhetjük az árleszállítást is vagy másféle kompenzációt, adott esetben a későbbi időpontban történő újbóli, ingyenes belépés biztosítását.

Amennyiben bármilyen kifogás merülne fel, javasolt azonnal bejelenteni azt a helyszínen. Jó, ha tudják a szülők, hogy a Vásárlók Könyvét bármikor kérhetik, ezt általában rendszerint a pénztárnál tartják. Ide írhatják be a stranddal kapcsolatos panaszt: ebben az esetben arra a vállalkozásnak harminc napon belül válaszolnia kell írásban. Ez igaz akkor is, ha postán vagy e-mailben juttatjuk el a reklamációt.

Természetesen mód van arra is, hogy a kifogást szóban jelezzék, amelyet, ha nem orvosolnak, arról jegyzőkönyvet kell az üzemeltetőnek felvennie, és a jegyzőkönyv egy másolatát meg kell kapniuk. Bármilyen baleset vagy káreset történik, arról mindenképp legyen írásos vagy dokumentálható bizonyíték (fényképek, videófelvétel, felvett jegyzőkönyv) azért, hogy a szülők a fogyasztói jogaikat később sikerrel érvényesítsék.