Ezért történik a legtöbb autóbaleset ősszel: pedig könnyen kivédhető

Nyár végén, ősz elején már igen alacsonyan jár a nap, és az alacsony beesési szögű fény gyakran vakítja el az autósokat. A sofőrök gyakorlatilag vakon vezetnek ilyenkor, ami növeli a balesetek kockázatát. Mutatjuk, mit kell tenni, ha vakít a fény.

A sofőrök gyakran alulbecsülik a balesetek kockázatát, amikor rosszak a látási viszonyok - például, amikor kijönnek az alagútból, aluljáróból, és hirtelen elvakítja őket a fény. Benne van a pakliban, hogy nem látják meg a jelzőtáblákat, közlekedési lámpákat, vagy rosszabb esetben a többi közlekedőt.

Az ADAC szerint például így nyár végén, ősz elején az alacsony beesési szögű napfény miatt tízszer annyi baleset van, mint például a köd okán. Az alacsonyan járó nap különösen reggel és este képes veszélyesen elvakítani az autósokat - pont akkor, amikor a legtöbben munkába, vagy hazafelé tartanak. A német autóklub számos tanácsot fogalmazott meg, amelyek betartásábal kisebb lehet a kockázat.

Az első és legfontosabb dolog, hogy mindig tartsd tisztán a szélvédőt. A szennyeződések, csíkok szétszórják az ablaküvegre érkező fényt, ami mégjobban elvakítja a sofőrt. Az ablaktörlőket sem árt rendesen karbantartani, valamint a szélvédőmosó folyadék szintjére is ügyelni kell, hogy mindig le tudd mosni a koszt.

Ugyanilyen fontos, hogy a napszemüveged is tiszta legyen, ha abban vezetsz! Az ADAC a tükröződő lencsés darabokat ajánlja, mert azok jobban vissza tudják verni az irritáló fényt. Emellett a sötétebb tereptárgyakat mégsötétebbnek látod, így könnyebben össze tudod rakni, mi van körülötted.

Ilyenkor a szokásosnál is fokozottabban ügyelj a követési távolságra! Gondolj csak bele, ha téged elvakít a nap, akkor az előtted haladókat is: ki tudja, hogy mikor jön egy hirtelen fékezés, irányváltás. Mék akkor is fokozottan figyelj, ha hátulról érkezik az alacsony beesési szögű fény, hiszen így a szembejövőknek süt pont a szemébe. A szakértők szerint érdemes a fényszórókat is felkapcsolni, hiába van nappal. És nem mellesleg a KRESZ szerint lakott területen kívül kötelező felkapcsolni a menetjelző lámpát, vagy a tompított fényszórót - vakító viszonyok mellett ajánlatos a lakott területeken is.

Az ADAC külön kiemeli, hogy ilyenkor lassíts le. Hiszen már 50 kilométer per órás sebességnél is 14 métert teszel meg másodpercenként, teljesen vakon, ameddig a szemed nem fókuszál újra, szokik hozzá a fényhez.

Sokan nem is ülnek rendesen a kocsiban: a szakértők azt vették észre, hogy rengetegen szeretnek alacsonyan ülve vezetni, ám ilyenkor nem árnyékol rendesen a lehajtható napellenző. Úgyhogy hiába kényelmetlen, de próbáld meg olyan magasra állítani az ülést, hogy ne legyen ebből probléma.