Ezért tértek vissza a farkasok, medvék Magyarországra: kell tőlük félnünk?

Már nem is csak arról van szó, hogy olykor Magyarországon is felbukkannak a nagyragadozók, valójában már meg is telepedtek nálunk. A szakértő szerint meg kell próbálnunk együttélni velük, mert ők is és mi is itt fogunk maradni.

Időről időre felröppennek a hírek, hogy medvét, farkast vagy hiúzt láttak a magyar erdőkben, sokszor videóval vagy fotóval dokumentálva az észlelést.

Sokak számára talán elszigeteltnek tűnhetnek ezek az esetek, szakértők szerint ugyanakor már nem is csak arról beszélhetünk, hogy olykor Magyarországon is felbukkannak ezek a nagyragadozók: valójában már meg is telepedtek. Méghozzá természetes úton jelentek és jelennek meg hazánkban, tehát nem egy visszatelepítési folyamatról van szó.

A HelloVidék szakemberek segítségével kereste a választ arra, hogy miért kezdődött el ez a tendencia, milyen változásokat idéz elő és hogyan alkalmazkodhatunk hozzá. Az ugyanis biztos: a nagyragadozókkal meg kell próbálnunk együttélni, mert ők is és mi is itt fogunk maradni.

Címlapkép: Getty Images