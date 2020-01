Ezért özönlenek hazánkba a brit turisták: nem mindenki csak bulizni jön

Egyre többen érkeznek hozzánk a Nagy-Brittaniából, és egyre több időt is töltenek hazánkban. De milyen okok állnak a szigetországi turisták hazánk iránti megnövekedett érdeklődése mögött? Bauer Zsófia szociológus (Y-nsight Research) és Mezei Márk (Silberstein & Partners) kommunikációs szakember azt térképezte fel közös kutatásában, hogy milyen magyarországi turizmussal kapcsolatos beszélgetések voltak az elmúlt évben a szigetországban, és mik jelentették azokat legfontosabb témákat aminek eredményeképpen az angol utazók hozzánk és nem a világ más országába váltották meg a repülőjegyeiket.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a Magyarországra érkező külföldi turisták száma, és előre láthatóan ez a növekedés még az elkövetkező időszakban is folytatódni fog. A számok pedig azt mutatják, hogy meglehetősen jól érzik magukat a hazánkba érkező vendégek, hiszen nem csak a nálunk elköltött pénz, de a vendégéjszakák száma is növekszik. 2010 óta közel másfélszeresére nőtt a külföldiek beutazásainak száma és gyakorlatilag megduplázódott a kiadásuk, 2018-ban a külföldiek költése meghaladta a 2000 milliárd forintot. A KSH-tól származó adatok jól mutatják, hogy a turizmus fontos szerepet tölt be mind nemzetgazdasági, mind pedig országimázs szempontjából.

Mit gondolnak az angolok rólunk?

Az Egyesült Királyságból érkező turisták évek óta benne vannak a legfontosabb látogatóink listáján. Éppen ezért tartottuk fontosnak megvizsgálni, hogy milyen vélemények és érvek jellemzik a brit netezők magyarországi utazásaival kapcsolatos beszélgetéseit. Mit láttunk az elmúlt évben?

A diskurzusok trendjében egy szignifikáns kiugrás látszik, valamint az év vége felé közeledve élesen emelkedik a beszélgetés volumene. Ez az időszak amikor mindenki megtervezi a jövő évi (vagy az adott év utolsó hónapjaiban esedékes egész éves bónuszok elköltésére alkalmas) pihenését. Az év végi folyamatos emelkedés az ünnepi utazási időszakot megelőző beszélgetések is "pörgetik". Sokan tervezik ilyenkor a téli vakációjukat, a szilveszteri bulijukat Magyarországra - és ilyenkor örömmel megosztják másokkal terveiket, illetve tippeket és tanácsokat kérnek a már helyismerettel rendelkező netezőktől.

Természetesen nem csak pozitív hírekkel került be hazánk a szigetországi internetes diskurzusokba. A nyári hatalmas kiugrást például a Hableány turistahajó tragikus balesete körüli beszélgetések generálták, amelyek jó része elsősorban részvétnyilvánításokból, valamint a Budapestre látogatni készülők aggodalmairól is szólt (sokan latolgatták a hazánkba tervezett programjuk átszervezését).

Milyen helyzetekben merül fel hazánk neve?

A netezők tipikusan három szituációban, időpontban beszélgetnek. Az utazásuk előtt még a tervezés szakaszában, utazás közben, amikor hazánkban vannak, valamint utazás után, már otthonról. Utazás előtt elsősorban terveiket és az országgal, látványosságaikkal kapcsolatos kérdéseiket teszik fel (leginkább a fórumokon és kommentekben).

Utazás közben szintén felmerülnek a praktikus kérdések, de jóval nagyobb szerepet kapnak a spontán élménymegosztások, pillanatképek és szelfik (Twitter, Instagram, Facebook). Utazás után szintén sok képet osztanak meg, valamint élménybeszámolókat tesznek közzé (Instagram). Fórumokon ilyenkor segítik a tapasztalt utazók, a magyarországi látogatást tervezőket.

Miért jönnek Magyarországra a britek?

Kifejezetten népszerű téma az egészségturizmus, nagyon sokan elsősorban a fogászati kezelések miatt utaznak ide, de jellemző, hogy egy-egy komplexebb kezelést is vakációzással kötnek össze. A családos, szabadidős utazók körében a klasszikus látványosságokról beszélgetnek a legtöbbet, a nevezetességek mellett kiemelten fontos témájuk a szervezett városnéző séták, valamint a budapesti hop on - hop off buszszolgáltatások.

A fürdők kedvelt témája, mind a klasszikus látványosságokat kedvelőknek, mind az egészség-turistáknak.

A felhasználókat lenyűgözi az ország fürdőkultúrája. A fürdőkben töltött napok utánra szórakozást és lazítást terveznek a britek.

A bulinegyed még mindig népszerű az ide érkező fiatalok körében, számos beszélgetés során felmerül a Budapestre szervezett legény és leánybúcsúk. Ezeknek helyszíne azonban már régen nem korlátozódik a budapesti belvárosra, hanem népszerű desztináció a Balaton, az egyes borvidékek, valamit a különféle fesztiválok. A legnépszerűbb fesztivál a diskurzusok alapján egyértelműen a Sziget volt (4500 bejegyzés), de jól teljesített a Volt fesztivál (730 bejegyzés) és a Balaton Sound (450 bejegyzés) is.

Gasztronómiai élményeket az ország egész területén keresnek, a legnagyobb súllyal az egyes borvidékek szerepelnek. A rendezvények közül külön ki kell emelni, hogy a brit focirajongóknak folyamatosan témája a 2020-as Európa Bajnokság, és a budapesti helyszínen rendezett meccsek köré szervezett utazásuk. A vizsgált időszakban a sportturizmus az egyik legnépszerűbb témája a briteknek.

A sokszínű beszélgetésben külön érdekesség Magyarország történelme, sokan jönnek a történelmi helyszínek látogatása miatt, valamint, hogy saját családjuk múltját kutassák fel.