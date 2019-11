Ezért nem hagyhatja el az USA-t Vajna Timi: még látogatóba sem jöhet haza

Egy évig az Egyesült Államokban kell maradnia Vajna Tímeának, ha állampolgárságot szeretne magának. Andy Vajna özvegye már buzgón keresi a házakat.

Vajna Tímea már kiköltözött a budapesti villából és az Egyesült Államokban keres magának házat. A Blikknek azt is elmondta, hogy elindította az állampolgárság megszerzését, amit szigorú feltételekhez kötnek, így egy ideig biztosan nem tér vissza Magyarországra még látogatóban sem.

Sűrű napjaim vannak, mert itt, Amerikában is ügyvédekkel találkozom, és folyamatosan házat keresek. Az ingatlanárak nagyon lent vannak, de még nem sikerült megtalálnom a megfelelőt. Többszobás házat szeretnék, hogy a családomnak is legyen helye, amikor meglátogatnak, hiszen most egy évig nem tudok hazamenni az állampolgárság igénylése miatt

- mondta Vajna Tímea.

Árverezik a producer tárgyait

Az özvegy így még az árverésre sem jön haza. Megírtuk, Andy Vajna szivarszagú autójára, és több filmes relikviára is lehet majd licitálni december elején egy nagyszabású aukción, ahol a januárban elhunyt filmproducer-kormánybiztos személyes relikviái is kalapács alá kerülnek.

Van néhány tárgy Azonban, amitől viszont nem akar megválni a producer özvegye. Vajna Tímea erről korábban a Borsnak beszélt. Ezek között van néhány fotóalbum, amelyben a közös emlékeiket gyűjtötték, az Andy Vajna védjegyévé vált napszemüveg, illetve a jegygyűrű, amelyet Vajna Tímea elmondása szerint egy ideje már nem hord, hanem széfben tart.

Az özvegy több mint 50 millió forint bevételre számít az aukción, amiből a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központja is részesül.