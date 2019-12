Ezeket az utakat adják át jövőre: a vonatozók is örülhetnek

Több autópálya-szakaszt és egy Duna-hidat is átadnak jövőre - derült a Mosóczi Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával készült interjúból. Mint mondta, a legnagyobb várakozás az M4-es Üllő és Abony közötti részét övezi, de átadják az út román határhoz közeli, Berettyóújfalu-Nagykereki szakaszát is.

Berettyóújfalu-Nagykereki szakasszal az M43-as után a második gyorsforgalmi kapcsolat épül meg Erdély irányába. Mosóczi László közlése szerint érdemben haladnak a megyei jogú városok bekötésével is: jövőre elkészül az M85-ös Csorna és Sopron között, és befejeződik az M3-astól Egerig vezető sztráda fejlesztése - írja az Infostart.

A tervek szerint jövőre átadják a komáromi Duna-hidat is.

Erre jövőre minden korábbinál többet, csaknem 300 milliárd forintot fordít a kormány, uniós társfinanszírozással. A legfontosabb beruházások a Rákos-Hatvan és a Kelenföld-Pusztaszabolcs vonatszakaszon zajlanak, de befejezik a Püspökladány-Debrecen és a Szombathely-Kőszeg vonalak fejlesztését is. Jövőre forgalomba állnak az első emeletes motorvonatok a legforgalmasabb - váci és ceglédi - vonalakon.

A nemrég életbe lépett éves menetrendben már szerepel a Budapest-Szeged között megállás nélkül közlekedő InterCity-vonatpár, ennek menetideje az államtitkár szerint versenyképes az M5-ös autópályán közlekedő buszokéval vagy személyautókéval.

Jövőre döntés lesz a ferihegyi vasút pályázatáról

Elkészültek az engedélyezési tervek a Liszt Ferenc repülőtér terminálját érintő kétvágányú, villamosított vasúti kitérő megépítésére is. A kivitelezés pályáztatásához kormányzati döntés szükséges, és a következő európai uniós támogatási program összeállításának időszerűsége miatt a döntést jövőre meg is kell hozni - szögezte le Mosóczi László. Beszélt az államtitkár az M0-sról is. Hangoztatta, hogy

egy Budapest méretű város körül minden épeszű szakmai megfontolás szerint teljes autópálya-gyűrűt érdemes építeni.

Az északi szektor tervei már rendelkezésre is állnak, a még hiányzó szakasz esetében pedig a soron következő kormányzati felülvizsgálat részeként kérnek felhatalmazást arra, hogy megvalósíthatósági tanulmányt készíthessenek. Az idei legfontosabb eredmények között Mosóczi László a 21-es főút bővítésének befejezését, a négysávosra bővített M15-ös és M70-es átadását, az M44-es középső szakaszának elkészítését sorolta fel. Kiemelte a Mezőzombor és Sátoraljaújhely közötti vasútszakasz villamosítását, valamint a Balatoni Bringakör korszerűsítésének megkezdését és a Budapest-Balaton kerékpárút építésének elindítását is.

Címlapkép: Getty Images