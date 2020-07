Ezeket a vendéglőket, strandbüféket, messzire kerüld el: veszélyes lehet!

Hétről hére egyre több magyar érkezik a Balatonhoz, nem csoda, hogy kifejezetten zsúfoltak a strandok, és a büfék. Óvatosnak kell lenni azonban, hiszen ilyenkor nyáron sokkal könnyebben belefudhatunk egy-egy romlott ételbe italba. Nagyon meg kell válogatnunk hát, hova ülünk be.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) legfrissebb összesített adatai szerint 2020 júniusában a magyarországi szálláshelyeken közel 500 ezer vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, akiknek 89 százaléka belföldi volt.

Júniusban megkezdődött a nyári szezon, a Balaton kiemelt térség szálláshelyeire összesen 148 ezer vendég érkezett, akik 387 ezer vendégéjszakát töltöttek el. A térségben is a belföldi vendégek domináltak, az összes vendégéjszakaszám 93 százalékát ők adták. A belföldi vendégek legkedveltebb települései az eltöltött vendégéjszakaszám alapján Siófok, Balatonfüred, Zalakaros, Hévíz és Cserszegtomaj voltak, 47 százalékuk szállodákban, további 35 százalékuk magán- és egyéb szálláshelyeken valósult meg.

De persze ilyenkor nem csak a szállásra és utazásra költünk, hanem a helyi szolgáltatásokra is, például büfékben, éttermekben étkezünk. Azonban nagyon meg kell válogatni, hova ülünk be ebédelni-vacsorázni a nyaralás alatt. Nyáron a nagy melegben ugyanis sokkal könnyebben belefuthatunk egy-egy romlott ételbe vagy italba. Főként, hogy a nagy tömeg miatt a kevésbé rutinos vendéglátósok jóval hajlamosabbak a hibákra, amit az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések is alátámasztanak. Mutatjuk, hogyan ismerheted fel a veszélyes helyeket.

a zsúfoltság és a szervezetlenség, ami természetesen hatással van az élelmiszerbiztonságra is

Így ismerheted fel a veszélyes helyeket:



Az éttermekbe vagy büfékbe betérve mindig ellenőrizzük annak környezetét, ha az nem megfelelően tiszta és rendezett, akkor keressünk másik helyet.

Figyeljük meg a vendégteret: kellően tiszta-e, tiszták-e az abroszok, bútorok, ápolt-e a személyzet?

Nézzük meg a pincéreket, pultosokat: tiszta ruhát/kötényt viselnek-e. Ha a dolgozók szennyezett ruhában, kötényben, ápolatlan, lógó hajjal, műkörmökkel, kézékszerekkel dolgoznak, akkor joggal feltételezhetjük, hogy az étekre sem fordítanak kellő gondot.

Büfé, gyorsétkezde esetében az etetőpultokat, asztalokat érdemes szemügyre venni.

Ahol sok a rovar (hangyák, legyek, darazsak) az utalhat a nem megfelelő a tisztaságra.

Jó, ha van kézmosási lehetőségünk.

Nézzük meg a terítékeket: épek, sérülésmentesek és tiszták-e a tányérok, poharak, evőeszközök, és az étlap.

Szennyeződéstől védetten zajlik-e az egyszer használatos poharak, tányérok, papírtálcák, evőeszközök tárolása?

Az étlap is árulkodó lehet...

Ha már bent vagyunk az étteremben, akkor figyeljük meg azt is, hogy az önkiszolgálással elérhető, vagy asztalokon található ételízesítő, só, cukor, stb. védetten, tisztán van-e kezelve?

Olvassuk át az étlapot: a túl széles kínálat nem biztos, hogy jó minőséget is jelent. Szűkös háttérkapacitás mellett előfordulhat, hogy friss étel helyett lefagyasztott és rendelésünk után felmelegített ételt kapunk. Ez alapvetően nem tilos, de jó tudni, hogy készételek és cukrászsütemények esetében egyre gyakrabban alkalmazzák

- válaszolta korábban a Pénzcentrum megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Különösen fontos szempont lehet - ha mi magunk, vagy családunk tagja érintett -, hogy milyen módon tudunk tájékozódni az ételek allergén, vagy intoleranciát okozó összetevőiről. Ha nem találunk egyértelmű jelzést arra, hogy hogyan értesülünk az allergénekről, akkor keressünk másik éttermet, olyat, ahol jobban odafigyelnek a vendégre.

Ma már egyébként a legtöbb étteremről vagy büféről találunk információkat az interneten is, ezért érdemes lehet a vendéglő honlapját is megnézni és elolvasni a véleményeket és hozzászólásokat. Különösen gyorsétkezdéknél, fesztiválokon figyeljük a kínáló pultra kihelyezett ételeket, a hűtők és melegen tartók hőmérsékletét. Ha a kínáló pultban az ételek beszáradtak, langyosan, nem védetten tároltak, ne vásároljuk meg őket.

Ha az étel megkóstolásakor bármi szokatlant, eltérést észlelünk, ne fogyasszuk el!

Mit csináljunk, ha romlott ételt fogyasztunk?

A romlott ételnek általában érzékelhető jelei vannak. Ilyen a íz-, szín-, szag-elváltozás, és az állag megváltozása. Ezeket az ételeket nem szabad megenni. Rosszabb esetben azonban az is előfordulhat, hogy nem látszik az ételen, hogy az már nem ehető (mikrobiológiai állapota, vagy idegen anyag tartalma miatt). Az ilyen esetekben következhet be élelmiszer fertőzés vagy élelmiszer mérgezés. Egészségügyi ajánlások legfőbb tanácsként rendre azt is kiemelik, hogy

különösen kell vigyáznunk a magas fehérjetartalmú ételekkel, mint például a tej és a tojás, de a tésztáknak az újramelegítése sem ajánlott a nagy melegben.

Az élelmiszer okozta megbetegedések leggyakoribb tünetei: hányinger, hányás, hasi panaszok, görcsös fájdalom vagy többszöri ismétlődő hasmenés, hőemelkedés, fejfájás, idegrendszeri tünetek. A tünetek jelentkezésekor - még ha enyhének gondoljuk is - ajánlott orvoshoz fordulni.

Fontos, hogy ha nem megfelelő higiénés körülmények között üzemelő vendéglátó létesítményt találunk, vagy vendéglátóegységben fogyasztott ételtől megbetegedünk, azt a NÉBIH Zöld számán minél hamarabb jelezzük, hogy a szakemberek haladéktalanul kivizsgálhassák az esetet. A bejelentést akár a NÉBIH Navigátor ingyenesen letölthető applikáció segítségével is megtehetjük.

Címlapkép: Getty Images