Ezekbe az országokba vakcina igazolvánnyal már biztosan utazhatnak nyáron a magyarok

Horvátország mai közlése szerint a szomszédba gyorsteszttel és oltási bizonyítvánnyal is be lehet utazni, Görögország pedig múl héten jelentette be, hogy engedélyezi a beoltottak beutazását.

Horvátország

Szerda éjféltől antigén gyorsteszttel és - függetlenül a vakcina származási országától - oltási bizonyítvánnyal is be lehet majd utazni Horvátországba - közölte Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője a testület szerdai sajtótájékoztatóján. Eddig - néhány kivétellel - 48 óránál nem régebbi PCR-teszttel lehetett csak átlépni a határt.

Április 1-jétől a kormány könnyít a beutazási feltételeken.

Az Európai Unióban (EU) jóváhagyott antigén gyorsteszteket is elfogadják, a karanténkötelezettség pedig kiváltható lesz 180 napnál nem régebbi oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy az illető átesett a fertőzésen. Bozinovic elmondta: a határátlépéshez két oltás szükséges, függetlenül attól, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinákról van-e szó vagy orosz, illetve kínai vakcináról.

A testület meghosszabbította a jelenleg érvényben lévő korlátozásokat is április 15-ig. Országos szinten két területen szigorított: ismét bezárják az edzőtermeket és a játszóházakat, a sportolás zárt térben csak az élvonalbeli sportolók számára lesz engedélyezett.

Megyei szinten azonban több helyen is szigorítottak az intézkedéseken, a fővárosban Zágrábban például kötelező lesz a maszkviselés nyílt térben, a kávézók és éttermek teraszain is. A tárcavezető szerint megyénként változó a járványhelyzet, ezért sokkal hatékonyabb, ha a vírus terjedését ott korlátozzák, ahol arra a leginkább szükség van.

Görögország

Görögország engedélyezi az európai uniós tagállamok és Izrael állampolgárainak, hogy beutazzanak területére, ha már megkapták a koronavírus elleni oltást - közölte a turizmusért felelős minisztérium szóvivője március 23-án.

A határozat szerint az oltási igazolvány birtokában nincs szükség karanténra és negatív koronavírus-tesztre sem.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor lépnek életbe az intézkedések. A görög kormány az év eleje óta sürgeti egy európai uniós vakcinaútlevél létrehozását, hogy új életet lehelhessen a haldokló turizmusba, amely korábban a görög gazdaság ötödét tette ki. Megfigyelők szerint az egyoldalú döntés célja az, hogy fokozza a nyomást az Európai Unión. A tétlenséget megelégelve Lengyelország, Románia és Észtország is a göröghöz hasonló lépésre szánta el magát.

Címlapkép: Getty Images