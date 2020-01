Ezek voltak a legnépszerűbb vonattal is elérhető, külföldi úticélok 2019-ben

A szolgáltatásfejlesztéseknek köszönhetően 2019-ben 6 százalékkal többen utaztak a MÁV-START nemzetközi járatain, megközelítve a 3,1 millió főt. A belföldi utasszám pedig közel 138 millió főt tett ki, több százezerrel nőtt az utasszám az esztergomi, a győri, a székesfehérvári és a kunszentmiklósi vonalakon.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára, valamint Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója ismertette a vasúttársaság a nemzetközi és a belföldi utasszállítási eredményeit. A nemzetközi vasúti forgalom kiszolgálása és a MÁV-START versenyképességének megőrzése érdekében, folyamatosan fejlődnek, bővülnek a fedélzeti szolgáltatások, és az elektronikus jegyvásárlás további kiterjesztése is napirenden van.

Ennek is köszönhető, hogy a nemzetközi vasúti utasforgalom évek óta folyamatosan nő. A vasúttársaságok közötti 2019-es elszámolás, utazási adatok összesítése folyamatban van. A már meglévő információk szerint nemzetközi utasforgalomban közel 3,1 millióan utaztak tavaly, ami az egy évvel korábbihoz képest több mint 6 százalékos növekedést jelent, a menetdíjbevétel pedig meghaladta a 12 milliárd forintot, ami 16 százalékos emelkedés.

Tavaly Erdélybe, Székelyföldre könnyebb és kényelmesebb lett az utazás; emellett Nyugat-Európa felé és a nyári időszakban az adriai tengerpartra is bővült hazánkból az eljutási lehetőségek száma.

A legnépszerűbb célország Ausztria, ide az előző évhez képest 4 százalékkal többen, 965 ezren utaztak.

A legnépszerűbb éjszakai úti cél pedig Zürich a MÁV-START kínálatából. A legdinamikusabban az Ukrajnába irányuló személyszállítás nőtt: a MÁV-START Kárpátaljára közlekedő vonatain 2019 első három negyedévében 194 ezre utaztak, 64 százalékkal többen, mint egy évvel korábban; a menetdíjbevétel pedig duplájára emelkedett. Szintén átlagon felül, 12-13 százalékkal bővült az Erdélybe és Németországba utazók száma is. 2019 első 9 hónapjában háló- és fekvőhelyes kocsiban közel 170 ezren utaztak.

Schanda Tamás, az ITM miniszterhelyettese a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a kormány és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) stratégiai célnak tekinti a vasúti személy- és áruszállítási szolgáltatások színvonalának, hatékonyságának javítását, arra törekednek, hogy az egyre versenyképesebb vasút - összehangolva a buszközlekedéssel - kielégítő szolgáltatást kínáljon a közösségi közlekedésben. Ennek érdekében 2010 óta, egy évtized alatt több mint 1300 milliárd forintból valósultak meg uniós társfinanszírozású vasúti projektek. S mintegy 1800 milliárd forintot fordítanak a már befejezett, kivitelezés alatt álló vagy előkészületben lévő vasúti beruházásokra a 2024-ig tartó időszakban.

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója örömét fejezte ki, sok pozitív visszhangot kapott a vasúttársaság, hogy több járat is étkezőkocsis szolgáltatással bővült tavaly. Nyáron debütált az étkezőkocsis Balaton Expressz; míg a Budapest-Bécs vonalon, illetve a brassói Corona InterCity járaton ősszel vezették be újra az étkezőkocsi-szolgáltatást. Erre a járatra nagy hangsúlyt fektetnek, mivel a határon túli magyarság és az odalátogató rokonság körében is keresett és jelentős számban igénybe vett járatról van szó.

Terveik szerint az öt kocsiból álló Corona InterCity a határon túli, elsősorban az erdélyi és székelyföldi kínálat "zászlósvonata" lehet a jövőben.

Megújultak a fedélzeti vendéglátási szolgáltatások is több vonalon. A Budapest-Bécs, a Budapest-Brassó és a Bécs-Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár útvonalon közlekedő vonatokon a MÁV-START 2019 szeptembere óta étkezőkocsikat közlekedtet, amikben a szolgáltatást igénybe vevők igényeihez igazodó áron fogyaszthatók a mai kor trendjeinek megfelelő ételek és italok. Utóbbi vonat a 2019. decemberi menetrendváltástól közvetlen kocsikat is továbbít Debrecenen át Szatmárnémetibe is.

Belföldi utasforgalom

2019-ben közel 138 millióan utaztak az országhatáron belül a MÁV-START járatain. A vonalak többségén nőtt a forgalom az előző évhez képest. Legnagyobb arányban, 22,5 százalékkal a Budapest-Esztergom (2-es) vasútvonalon nőtt, melynek okai között a vonal villamosítása, a menetidő csökkenése és a Flirt motorvonatok forgalomba állítása egyaránt szerepel. Nem sokkal marad el a Budapest-Kunszentmiklós-Tass (150a) és a Budapest-Tatabánya (1) vonalszakasz növekedése sem ettől, a 21 és 16 százalékos eredménnyel.

Az utazások számának abszolút értékű növekedését vizsgálva pozitív eredményt ért el a már említett a tatabányai elővárosi vonalszakasz, amelyen több mint 600 ezerrel nőtt az utazások száma, az esztergomin 710 ezerrel több utazás volt, a kunszentmiklósin 317 ezerrel nőtt az utasszám; a székesfehérvári vonal elővárosi és távolsági szakasza egyaránt eléri a növekedés a 320 ezer utazást.

Az utasok számának növekedése - kivéve a hatvani vonalat, ahol jelenleg is zajlanak a felújítási munkálatok - több, az utasok számára kedvező, már befejezett fejlesztésre vezethető vissza: pályafelújítás, ehhez kapcsolódóan menetidő-csökkenés, korszerű motorvonatok forgalomba állítása, de ide sorolhatjuk a több év után 2019 nyarán a Balaton déli partján újra közlekedő étkezőkocsik forgalomba állítását is. A menetrendi és szolgáltatási fejlesztéseknek köszönhetően - több IC kocsi, a déli parton étkezőkocsi - 2019 nyarán 120 ezer fővel, 7,5 százalékkal nőtt meg balatoni vasútvonalak forgalma.

Szintén a 2019-es év nagy változása volt a jegyvásárlási szokások átalakulása.

A MÁV app, mint önálló értékesítési csatorna előretörése összevethető azzal a növekedéssel, melyet az internetes jegyvásárlás, illetve ahhoz kapcsolódóan az e-vonatjegyek értek el. Tavaly közel 4,6 millió darab belföldi vasúti menetjegyet, bérletet és felárat vásároltak az utasok a MÁV alkalmazáson keresztül. Jellemző az applikáció népszerűségének növekedésére, hogy míg tavaly januárban 4,2 százalék volt a MÁV app aránya az eladott jegyek számából, addig decemberre ez 9,5 százalékra, azaz több mint a duplájára nőtt egy év alatt. Ezen belül az értékesített jegyek száma 2019 utolsó negyedévében megháromszorozódott az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

A további fejlesztéseknek köszönhetően, ez év első felétől lesz lehetőség menetjegyet váltani a felszállási állomástól a menetrend szerinti indulási idejénél később induló vonatra is az alkalmazáson keresztül.

