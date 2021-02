Ezek az elektromos autók a magyarok kedvencei: már a cégek is cserélik a flottát

Miközben a koronavírus-járvány hatására az újautó-eladások száma 2020-ban drasztikusan csökkent Európában, az elektromos autók piacán dinamikus volt a növekedés, és ez a tendencia várhatóan az idén is megmarad. 2020 év végére Magyarországon a zöldrendszámos autók közül a tisztán elektromos autók száma meghaladta a 12 és fél ezret, január végére pedig már a 13 ezret is. Az állami támogatásoknak, az autógyártók látványosan bővülő modellkínálatának, a fejlődő infrastruktúrának és technológiának köszönhetően pedig az új, tisztán elektromos autók értékesítése várhatóan az idén is dinamikusan emelkedik majd.

Az E.ON Hungária Csoport 2017 óta kínál vállalkozások és önkormányzatok számára E-flotta szolgáltatást havidíjas konstrukcióban, mely amellett, hogy kiszámítható költséget jelent, kényelmes és rugalmas megoldás, hiszen a járművek beszerzésétől és üzemeltetésétől kezdve, a téli-nyári gumicseréken, időszakos szervizeken és a kedvező casco- és kötelező felelősségbiztosításokon át minden költséget magában foglal, rengeteg időt és energiát spórolva ezzel az ügyfeleknek. Vállalkozások esetén ráadásul az ÁFA-tartalom akár 100%-ban visszaigényelhető.

Az energiacég flottájában már 19 típusú tisztán elektromos autó közül lehet választani, a kisméretű, városon belüli közlekedésre tervezett autóktól kezdve a haszongépjárművekig. Az energiacég kínálatában ezentúl az egyik legmodernebb és leginnovatívabb elektromos autó, a Volkswagen ID.3 is elérhető. Az ID.3 nagy teljesítményével, formabontó dizájnnal és akár 426 km hatótávolságával új szintre emelte az elektromos autózás élményét.

Az elektromos autózás önmagában is élmény. Egy életérzés, amiben benne van a felelősen, a holnapra is gondolva hozott döntés öröme, a tudat, hogy itt és most, már a jövő útját járjuk. A napi csendes és kipufogógáz-mentes autózások, mindaz, amit az e-autózás hozott számunkra. De miért ne lehetne benne ugyanaz a felfokozott érzés is, ami az első autómobilok megjelenése óta izgalomba hozza a közönséget: az új modellek közötti választás lehetősége?

- mondta Jamniczky Zsolt, az energiacég igazgatóságának tagja. Az E.ON januárban még egy hatalmas lépést tett a fenntartható jövő biztosításáért, nyilvános e-töltőin ezentúl zöld árammal tölthetik fel a járműveiket az e-autósok. Már meglévő és új e-flotta ügyfeleinek pedig egy éven keresztül 15 százalékos kedvezményt ad a mindenkori töltési tarifából az energiavállalat.

