Ezek a magyarok kedvenc népautói: ha használtat veszünk, ezek a modellek választjuk

Számos helyen változtak a külföldi használt autót szállító kereskedők és a megrendelőik kedvenceit soroló toplisták. 2020-ban a Volkswagen Golf lett a legnépszerűbb használt importautó 4805 forgalomba helyezéssel, habár egy esztendővel korábban még csak harmadik volt a kompaktok nem hivatalos királya. A dobogó másik két helyezettje változatlan, igaz az Opel Astra (4583) elsőről második pozícióba, a Ford Focus (4141) pedig a másodikról a harmadikra csúszott. Az biztos, hogy továbbra is a német használt autókért rajonganak a magyarok: mutatjuk a TOP20-as listát.

A használt kocsik importja tavaly jobban teljesített a hazai újautó-piacnál. Az egy évvel korábbihoz képest azonban ebben a szegmensben is csökkenés volt; összesen 130 430 darab second hand személygépkocsi érkezett az országba, és ez 16,6 százalékkal kevesebb 2019-hez képest. Változott a legnépszerűbb használt modellek és márkák sorrendje is, azonban a használt autót külföldről vásárló magyarok továbbra is a német márkákat favorizálják - derül ki a leglátogatottabb autós portál, a Vezess friss statisztikáiból.

Legnagyobb mértékben a BMW 3-as szériájának csökkent a behozatala az első tízben. 2016-ban még ez a modell volt Magyarország legnépszerűbb import autója, azóta évről évre mérséklődik iránta az érdeklődés. Szintén több éve tartó trend a dél-koreai modellek látványosan növekvő importja, a top 10-ben tavaly is a Hyundai i30 és a Kia Ceed szerepelt a legjobban az egy évvel korábbihoz képest.

A márkák összesített toplistáján stabilan őrzi vezető helyét a Volkswagen (15 216), második az Opel (13 070), aztán a Ford következik (11 871). A piac legszélesebb hibrid kínálatával rendelkező Toyota - hasonlóan az újautó-piachoz - a használtak között is több helyet lépett előre 2020-ban. Százalékosan nézve a változásokat a Kia és a Hyundai teljesített a legjobban 2019-hez képest.

Az adatokból az is megfigyelhető, hogy a használt autót külföldről vásároló magyarok abszolút a német modelleket favorizálják, a húsz legnépszerűbb autóból tizenöt német márka terméke volt tavaly. Ugyanakkor tisztán látszik a többéves adatsorokból, hogy van némi elmozdulás innen: egyre nagyobb arányban érkeznek külföldről japán, és főleg dél-koreai autók.

Címlapkép: Getty Images