Ezek a leggyakoribb bűncselekmények a Balatonnál: rengeteg embert fogtak el

A balatoni turizmus tavalyi statisztikai mutatói kiválóak: nőtt a vendégéjszakák és a vendégek száma. És bár a köz- és vízbiztonság szempontjából szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, ám sűrű és tartalmas szezont éltünk meg, még sok a feladat. A Balaton közbiztonsági helyzetéről és az egyes szakterületek munkájáról a Közbiztonsági Testület számolt be a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén - írja a HelloVidék.

A Közbiztonsági Testület az éves operatív programját mindig a tárgyévi, tavaszi ülésén határozza meg, ám most a kihirdetett veszélyhelyzet okán azt kénytelen volt módosítani. Mint megtudtuk, a tervezett munkaprogram tematikát befolyásolja a régió közbiztonsági szervezeteinek leterheltsége, az előre tervezett nemzetközi- és nagyobb hazai rendezvények ismert feltételei, a jogszabályok kodifikációs munkája, továbbá a rutinszerű koordinációs tevékenységek szükségessége, ám most a Kormány aktuális rendelkezései is.

A kiemelt, aktuális feladatok között találhatjuk a tavalyi évben felmerült problémák, hiányosságok okán, valamint a köz- és vízbiztonság szempontjából releváns ügyekben a jogszabályok felülvizsgálatában, illetve az egységes jogszabály értelmezésben és alkalmazásban történő közreműködést. Ilyenek például a vízi biciklik használata, a mentőőri tevékenység szabályozása, a zaj- és rezgés problémák, illetve a nagy sebességű vízi járművek közlekedése. Szükség van az úgynevezett "Balaton konfliktus-mátrix" aktualizálására is az elmúlt időszakban megjelent új jelenségek kapcsán: többek között a rendezvények számának és terjedelmének növekedése, a parti-távolsági horgászat, a vízminőség vagy épp a vízi rendezvények jellegének és területi igényeinek változása miatt

- hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén, ahol a szakemberek részletesen is beszéltek a Balatonnál észlelt és tapasztalt gondokról, illetve problémákról. Ha érdekel ezek tételes listája, illetve a legfontosabb bűnügyi statisztikai adatok, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

