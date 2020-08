Észhez tért a magyar autópiac? Nullás hitelekkel támadnak a kereskedések

Biztató jeleket mutatnak a forgalomba helyezési adatok: júliusban már visszaállt a volumen a 2018-as szintre. Persze, még nem értük el a tavalyi rekordév számait, de a január-júliusi adatokon még bőven látsszik, hogy több hónap kiesett a hazai autópiacnak. Több kereskedés nulla százlékos hitelekkel igyekszik pörgetni a kersletet.

Csattra ugyanannyi autót helyeztek forgalomba júliusban Magyarországon, mint 2018. azonos havában - derült ki a Datahouse gyorsjelentéséből, amely eljutott a Pénzcentrumhoz is. Számszakilag összesen 12 045 személygépkocsit állítottak forgalomba itthon júliusban, 3240-el kevesebbet, mint a 2019-es rekordévben, ami 21 százalékos visszaesést jelent.

A január-júliusi összesített adatokon azért látszik, hogy több hónap is kiesett a magyar autópiacnak: 2020. első 7 hónapjában 67 725 darab gépkocsit helyeztek forgalomba, ami 22 108-cal kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakában (2020. január-júliusban 89 833 volt a forgalomba helyezett személygépjárművek száma). Ez 24,6 százalékos visszaesést jelent, de még a "szervényebb" 2018-as évhez képest is 18,2 százalékos a visszaesés személygépkocsi-fronton.

Bizakodnak a kereskedők

Amikor újra megnyithattak a kereskedések, Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke a Pénzcentrumnak arról beszélt, a nyár kulcsfontosságú lesz a hazai autókereskedőknek a túlélés szempontjából.

Realitása van annak, hogy a június és a július is egyre inkább erősödik majd. A klasszikus értelemben vett nyár az autókereskedelemben mindig jól szokott sikerülni, bízunk benne, hogy ez idén is meglesz. Ha nem is a tavalyi volumennel, de a működést, az életbenmaradást mindenképpen segíti a fellendülés

- jelentette ki a GÉMOSZ elnöke, aki szerint a kerskedők akciókkal is igyekeznek bepörgetni a keresletet. Ilyen például a nulla százalékos finanszírozás, amit jellemzően a készletkisöprésekkor alkalmaznak.

Sok helyen él a 0 százalékos akció

Egy gyors kereséssel kiderült, hogy több Suzuki, Renault és Opel kereskedés is kampányol a nullás finanszírozással, emellett a Honda is nulla százalékot ad egyes modellekre. Úgyhogy érdemes kersgélni, de azt is észben kell tartani, hogy ebben az esetben a pénzintézetek általában 20 százalékos önerőt kérnek a vásárlóktól, legalább ennyivel kell beszállni. Tehát ha mondjuk egy 5 millió forintos autót szeretnénk megvásárolni, akkor mindenképpen rendelkeznünk kell legalább 1 millió forintnyi önerővel.

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

