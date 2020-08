Erre valójában senki sem számított: megmenekülhet a hazai turizmus

A tavaszi korlátozások után a magyarok növekvő bizalommal fordultak a vidéki Magyarország úti céljai felé, és a legtöbben külföld helyett a falusi turizmusban kerestek nyaralási lehetőségeket - mondta a Magyar Nemzetnek a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke.

Szabó Géza szerint több térségben nyár végén már érzékelhető a belföldi turizmus felé terelődött országos figyelem jótékony gazdasági hatása.

Hamar felfutott az érdeklődés, és főképp júliustól folyamatosan telítődtek az országban az önálló magánszálláshelyek, a nyolcszobásnál kisebb üdülőházak, panziók, apartmanok. Még most is élénk a turistaforgalom, kitart augusztus végéig. A fél nyár ugyan nem pótolja a tavaszi veszteségeket, de a szezon így is erősebbre sikerült, mint tavaly, az egész országban

- mondta a lap keddi számában megjelent interjúban. A szövetség alelnöke úgy látja: az élénk érdeklődés hosszabb távon is fennmaradhat és erős őszi látogatottságot hozhat az ország több régiójában.

"Jó lenne elkerülni, hogy itthon is kialakuljanak nagyobb gócpontok, mert a helyi korlátozások újra lebéníthatják egy-egy település forgalmát, a megyék gazdaságát. Fegyelmezettséggel viszont a belföld nyerhet a második hullám küszöbén Európa-szerte mutatkozó járványügyi helyzeten az ősszel" - vélekedett Szabó Géza.

A nyáron itthon maradók főként Aggtelek, a Mátra vidéke, az észak-magyarországi hegyvidék környékén, illetve Heves, Borsod, Baranya megyékben, továbbá a Mecsek, a Zemplén és a Bükk kirándulóhelyeinek környékén húzták fel a falusi turizmus forgalmát, ami a népszerű borvidékeken az ősszel fokozódhat.

Szabó Géza szerint amiatt is kihívás az idei év, hogy a tízezres nagyságrendű magánszállásadó-piac több mint fele a Kisfaludy program segítségével jelentős fejlesztésekbe kezd még az idén.

Címlapkép: Getty Images