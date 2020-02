Erre ügyelj, ha autóval indulsz síelni: könnyen rá lehet fázni

Igaz, hogy havas télben még eddig nem igazán volt részünk, de szerencsére rengeteg olyan autóval is megközelíthető síterep van, ahol hódolhatunk a téli sportoknak. Érdemes minél jobban felkészülni a kiruccanásra, hogy ne érjen minket semmilyen meglepetés vagy esetleges hóhelyzet adta váratlan szituáció. Ráadásul, ha még nem tudtuk eldönteni,hogy mivel és merre induljuk el, mutatunk néhány hasznos tippet.

A síelés nem csupán élvezetes téli sport, hanem egyúttal remek családi vagy baráti program. A környező országok izgalmasabbnál izgalmasabb síterepekkel várnak, ahol a síelés és snowboardozás mellett akár szánkópályán is versenyezhetünk, finom helyi ételek és italok társaságában melegedhetünk fel két csúszás között, esténként bárokban kapcsolódhatunk ki vagy éppen a szállásunk wellness részlegében pihenhetünk. Merre induljunk, ha felejthetetlen élményekkel szeretnénk gazdagodni?

Ha már gyakorlottabb síelők vagyunk, a francia Alped’Huez nyerő választás lehet az Europcar Autókölcsönző összeállítása szerint. Meredek, technikás pályák jellemzik, ráadásul 6 km felhőtlen csúszásban lehet részünk a világ leghosszabb fekete jelzésű pályáján. Ha vannak a csapatban olyanok is, akik inkább a társaság és a buli érzése miatt csatlakoztak a sítúrához, megéri elgondolkodnunk az osztrák SkiWelt Wilder Kaiser síterepen is, hiszen nemcsak szuper pályákon csúszhatunk, de a környék is gyönyörű és remek szállodaegységek közül válogathatunk. St. Moritz előkelő és híres síterület, amely már téli olimpiai helyszínként is megállta a helyét. Igazi alpesi gyöngyszem, nagyon sok napsütéssel és 155 kilométernyi sípályával. Amennyiben nem mennénk messze, vegyük célba a hazai sípályákat, például a mátraszentistváni Síparkot vagy Eplényt.

Annak érdekében, hogy épségben megérkezzünk kedvenc sípályánkra, elengedhetetlen, hogy felkészüljünk a zord, jeges, kanyargós utakra, valamint a kiszámíthatatlan hóviharokra. Ha a saját autónkat nem találjuk a legjobb társnak ehhez a kiránduláshoz, az autókölcsönzés mindig jó alternatíva, hiszen így a téli időszakra felkészített, garantáltan kifogástalan állapotú járművel kelhetünk útra.

Az útra tankoljunk fel rágcsálnivalókkal, powerbankkel, takarókkal, esetleg kártyajátékokkal, ha a hóhelyzet miatt órákat kellene eltölteni az utakon. Nem árt, ha a sofőr egy váltócipővel is készül, hiszen egy bakancsban nem a legkényelmesebb a vezetés, sőt, sokan a vastag talp miatt kevésbé érzik a pedálokat. Továbbá érdemes tájékozódnunk a célország kötelezően autóban tartandó felszereléseivel kapcsolatban is, átfutni néhány fórumot, nehogy egy közúti ellenőrzés alkalmával pórul járjunk.

Címlapkép: Getty Images