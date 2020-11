Erre figyelj: ezekre az útszakaszokra továbbra sem vonatkozik az ingyenes parkolás

Hiába lett ingyenes a parkolás a vírushelyzet miatt, ez igazából nem az összes útszakaszra vonatkozik Magyarországon - írja a hvg.hu.

November 4-én éjféltől ingyenes lett a parkolás országos szinten. Van azonban néhány helyszín, amelyekre nem vonatkozik a rendelet, és továbbra is bírságolnak - írja a portál. Ezek jellemzően olyan helyek, amik magánutcaként vannak számon tartva, amelyek egy részében a megszokottól eltérő közlekedési és parkolási szabályok lehetnek érvényesek.

Ezekben, a közforgalom előtt is megnyitott utcákban sokszor az építtető cég látja el az útkezelői feladatokat is. Budapesten ilyen például az XI. kerületi Aliz utca egy részes is, ahogy bizony továbbra is pénzt szednek a parkolásért.

A mobilparkolást működtetető cég értesítése szerint nem csak Budapesten van ilyen jellegű bírságveszélyes útszakasz, hanem Debrecenben, Győrben, Balatonfüreden, Gödöllőn, Tihanyban és Zalaegerszegen is.

Címlapkép: Getty Images