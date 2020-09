Enyhítés a magyar határokon: ezek a külföldiek mégis bejöhetnek

A V4-es országok polgárai továbbra is beléphetnek Magyarországra. Erről Bledben egyezett meg Orbán Viktor a többi kormányfővel.

A csehek, szlovákok és lengyelek előtt szeptember elseje után is nyitva állnak Magyarország határai. A belépéshez elegendő egy öt napon belüli negatív koronavírusteszt. Az itteni szállásukat korábban lefoglaló csehek, szlovákok és lengyelek továbbra is bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

Ezt hétfő este közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint többször egyeztettek személyesen Bledben, majd telefonon az éjféltől életbe lépő újabb, a védekezést szolgáló magyar intézkedésekről. Mindezek alapján az a döntés született, hogy a "cseh példát" kiterjesztik az egész V4-re.

Címlapkép: Getty Images