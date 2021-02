Ennek a turisztikai programnak nem tudott keresztbetenni a járvány

A szabadba és az online térbe helyezte át a borturizmus eseményeit a koronavírus okozta járványhelyzet, amely tartós trendnek bizonyulhat. A kirándulással, gasztronómiai élményekkel és programokkal egybekötött borkóstolók új, egyre terjedő koncepciót jelentenek a borturizmusban, amely így kinőhet a pinceesemények által dominált korszakából. 2020 így is jelentős veszteségeket hozott az ágazatnak, az új ötletek azonban sikeresek és a jövőben új vendégkört vonhatnak be a borturizmusba.

"A vírus előtt, 2019-ben nálunk igazán szárnyalni kezdett a borturizmus, ekkor indult be igazán ez az üzletágunk. Számtalan rendezvényünk, vendéglátó eseményünk volt, csaknem minden hétvégén kóstolót tartottunk és ott voltunk minden jelentősebb fesztiválon is" - mondta el Schieber Anita, a Schieber Pincészet tulajdonosa és vezetője. Hozzátette: ebben a perspektivikus helyzetben eleinte úgy tűnt, hogy 2020 még az előzőnél is jobb év lehet, tavaly azonban lényegében hatvan nap után megszűnt a vendéglátás, amely mindenkit sokként ért a borturizmusban is.

Egy komoly kihívásokkal teli időszak következett, hiszen egycsapásra megszűntek a borkóstolók, bezárt az éttermünk és a kereskedelmi értékesítés is visszaesett. Ráadásul már egyre nagyobb mennyiségben szállítottunk bort a vendéglátásba, köztük Michelin csillagos éttermekbe is, amelyek természetesen szintén bezártak

Felfokozott érdeklődés

"Ezekben a hónapokban az volt a célunk, hogy a kollégáink munkahelyét meg tudjuk őrizni. Az első sokk után átszerveztünk feladatköröket, új megoldásokat és ötleteket valósítottunk meg, így senkit sem kellett elküldenünk" - meséli Schieber Anita.

Májusban következett a nyitás, amelynek során a borturizmus egésze azt tapasztalta, hogy a borkedvelők elementáris igénnyel fordultak a sokáig elképzelhetetlen események felé.

Ekkortájt nagyon komoly érdeklődést tapasztaltunk, szinte állandó teltházzal működött az éttermünk, folyamatos jelentkezés volt a borkóstolóinkra, nagyon jól sikerült a hagyományos Pünkösdi Nyitott Pincék rendezvényünk is. Ebben az is segített, hogy májustól az ismert okok miatt felértékelődött a belföldi turizmus

Új szabályok, új módszerek

Fontos ugyanakkor, hogy a borturizmust ekkor nem lehetett ott folytatni, ahol a koronavírus megjelenése előtt abbahagyták. "A biztonságot tartottuk elsődlegesnek, ezért szigorú rendszerességgel fertőtlenítettük a felületeket, így például az asztalokat, kilincseket. A távolságtartás biztosításában sokat segített az éttermünk terasza, emellett ahol szükséges volt, ott minden esetben maszkot és kézfertőtlenítőt biztosítottunk a vendégeknek és kollégáinknak egyaránt. Ami nagyon fontos, hogy ebben az időszakban felértékelődtek a szabadtéri rendezvényeink."

Eredetileg járványvédelmi okokból igyekeztünk mindent, amit csak lehetett, szabadtérre szervezni, de természetesen hamar láttuk, hogy a kellemes időjárásban, szép környezetben megvalósított kóstolásaink egy új élményt jelentenek a vendégeknek is. Persze a korábbi években is voltak szabadtéri eseményeink, de tavaly májustól kezdve ezek igazán hangsúlyosakká váltak. Azt gondolom, hogy ez a trend tartós marad, hiszen a járvány elmúltával is vonzó és maradandó élmény lesz majd a borkóstolással egybekötött dűlőtúránk

A borturizmus jövője?

Mindez az őszre teljesedett ki igazán, amikor a hagyományos Szekszárdi Szüreti Napok alkalmával a nagy főtéri gyülekezés helyett a vendégek ezeket a szabadtéri alkalmakat választották. "Több nap alatt, kisebb csoportokban összesen több száz vendéget tudtunk bevonni a szabadtéri eseményeinkbe.

Ez egy teljesen biztonságos módszer arra, hogy a borkedvelők egyszerre kiránduljanak, gasztronómiai élményeket szerezzenek, borokat kóstoljanak.

Ráadásul minden ilyen alkalomhoz valamilyen program is társult, például zenei élmény vagy irodalmi felolvasóest. Azt gondolom, hogy hosszabb távon is ez a komplex élmény, a szabadtéri borkóstolás lesz a borturizmus jövője, hiszen látható, hogy a vendégeknek tetszik és hatalmas igény mutatkozik ilyen programokra."

Schieber Anita ugyanakkor megjegyezte: a 2020-as év még a jó adottságokkal rendelkező pincészet számára is nagy érvágás, mintegy 20-25 százalékos bevételkiesést jelentett. "Nagyon sajnálom azokat a vendéglátós kollégákat, akik ennél is lényegesen nagyobb veszteségeket szenvedtek el, és jelenleg nulla bevételük van" - fogalmazott a pincészet tulajdonosa, aki szerint ugyanakkor az új módszerek révén hosszabb távon a borturizmus profitálhat mindazokból az ötletekből, amelyeket a tavalyi helyzet hozott.

