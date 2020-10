Elmagyarázta a BKV, miért kell maszkot hordanod, és a sofőrnek miért nem kell

A koronavírus-járvány második hulláma Magyarországot is elérte, a pandémia elleni védekezés pedig összefogást és kölcsönös odafigyelést követel mindenkitől. Különösen igaz ez a fővárosi közösségi közlekedésre, hiszen az egy légtérben történő utazás során kötelességünk óvni egymás egészségét - írja közleményében a BKV.

A BKV által folyamatosan alkalmazott és rendszeresen ismételt higiéniai-és fertőtlenítő intézkedések hatása felerősíthető a kötelező maszkhasználati előírások maximális betartásával. Kérjük utasainkat, hogy a BKV járművein (is) minden esetben viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot, melynek részleteiről kívánjuk tájékoztatni utasainkat, valamint a közvéleményt.

"Az elmúlt időszakban, bár marginális esetekről beszélünk, előfordultak olyan apróbb szóváltások, melyek a maszkviselési szabályok hiányos ismeretére vezethetőek vissza. Járművezető kollégáink és az előírásokat betartó utasaink érdekében fontos meghatározni, hogy jelenleg milyen higiéniai előírásokat kell figyelembe venni, amikor a közösségi közlekedést használjuk" - álla. közleményben.

Hozzáteszik, a vonatkozó, a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelet szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A maszkviselési kötelezettség alól felmentésre egyéb - akár orvosi igazolással is alátámasztott - betegség (pl.: asztma) során sem ad lehetőséget a jogalkotó, vagyis azoknak az utasainknak is kötelező a maszkhasználat, akiknek ilyen jellegű betegségük van.

Majd kitérnek arra is, hogy sarkalatos pontja a közösségi közlekedésnek a járművezető munkatársainkra vonatkozó szabályozás is. A szolgálatot ellátó kollégáinkra a Fővárosi Önkormányzat 21/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete az irányadó. Ennek értelmében, bár minden munkatársunknak ajánljuk a maszkviselést, számukra ez azért nem kötelező, mert munkavégzésük zárt fülkében történik, így egyszerre teljesül a cseppfelfogás és az utasoktól való legalább kétméteres szociális távolság biztosítása. Abban az esetben viszont a járművezetőnek is kötelezően maszkot kell viselni, amikor bármilyen okból az utasok közé megy, vagy a megállóban kilép a zárt vezetőfülkéből.

"A vírus elleni közös fellépés során Társaságunk maximálisan elkötelezett mind munkatársaink, mind az utasaink egészségének megőrzésében. Folyamatosan védőfelszerelést biztosítunk dolgozóinknak, valamint a BKV Zrt. járművekre vonatkozó takarítási rendje minden ágazat esetében tartalmazza a járművek napi szintű rendszeres vegyszeres, fertőtlenítő jellegű takarítását, ami magába foglalja a vezetőállásokat, és az utasokkal érintkező felületeket, így például a kapaszkodókat, az ülések és támlák műanyag peremeit, felületeit, a nyomógombokat és környezetüket, az ajtókat, a vezetőfülke valamennyi kezelőszervét, az üléseket."

