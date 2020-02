Életveszély az utakon: ezekben az autókban egy koccanás is végzetes lehet

Nem túl környezetbarát a magyar járműpark, de emellett nem is túl biztonságos: a 3,8 milliós állomány már nem fiatal. A hazai autók átlagéletkora a 14 évet is meghaladja. A legnagyobb számban importált használt autók közül Opel Astrák átlagos kora 12 év, a Ford Focusoké 11 év, és a Volkswagen Gofoké 13 év. A magyar lakosság életszínvonalának folyamatosa emelkedése nem látszik meg a hazai járműpark korán: sőt, elkeserítően vénséges személyautókat használnak az átlagos családok.

Az elöregedett személyautó állománynak rengeteg káros hatása van: nem csak a környezetet terhelik jobban a tízévesnél öregebb kocsik, hanem sokkal kevésbé biztonságos ilyen autókban utazni, mint újabb modellekben. A Vezess.hu friss adatai alapján még mindig rengeteg öreg gépjárművet hoznak be külföldről Magyarországra: a tavaly importált 156 ezer jármű átlagos életkora 11 év volt. Viszont árulkodó adat, hogy az importált kocsik 22 százaléka 16 évnél is idősebb volt - a legnagyobb csoport egyébként a 11-15 éves gépjárműveké, ezek a teljes használt import 38 százalékát tették ki.

Ez is hozzájárul, hogy 14 év a magyar járműpark átlagéletkora, és ez nemigen fog javulni, ha továbbra is javarészt idős járműveket importálnak az országba.A 20 legnagyobb számban behozott modell közül mindössze kettőnél volt az állomány átlagéletkora 10 év alatti, a többi 11 és 14 év között mozgott. Fontos kiemelni, hogy átlagéletkorról beszélünk, tehát ezek között bőven lehet sok 15 vagy 20 évnél idősebb modell is. A tavaly behozott importált használt autók közel 60 százaléka elmúlt tízéves a JóAutók.hu adatai szerint is. 2019-ben pedig hiába nőtt - több mint 15 százalékkal - évtizedes csúcsára, 158 ezerre az újautó-eladások száma, a forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlagéletkora tavaly év végére elérte a 14,4 évet, szemben az egy évvel korábbi 14,2 évvel.

Csak a magyar személyautók negyede fiatalabb 10 évnél.

Minden negyedik autó Opel vagy Suzuki

A hazai személyautópark két leggyakoribb márkája az Opel (13%) és a Suzuki (11%), rajtuk kívül Volkswagent (10%), Fordot (8%) és Renault-t (6%) láthatunk leggyakrabban a hazai utakon. A szocialista autómárkák közül az 1990-ig legyártott Ladák közül még mindig csaknem 20 ezer fut az utakon és a forgalomban lévő Trabantok száma is meghaladja a tízezret! A hazai személygépjármű-park az előző évekéhez hasonló mértékben, 4,7 százalékkal bővült tavaly, így a forgalomban lévő autók száma meghaladta a 3,8 milliót, viszont nem mondható, hogy számottevően fiatalodna a személygépkocsi állomány.

Az adatokból egyértelmű, hogy a hazai autóállomány érdemi fiatalításához változnia kell a használtautó-import korösszetételének is. Ez a környezetvédelmi szempontból is jelentős pozitív hatásokkal járó állapot azonban csakis a jelenlegi szabályozás módosításával, a kevésbé koros autók behozatalának ösztönzésével érhető el

- mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Ezt a változást pedig nem csak környezetvédelmi okok sürgetik.

Öreg Astra, nem vén Astra?

A legnépszerűbb importált használt autók listáját az Opel Astra vezeti továbbra is: tavaly 5305-öt hoztunk be, átlagosan 12 éves autókat. Az Astrát a Ford Focus követi a sorban, 5194 import darabbal, átlagosan 11 éves kocsikról van szó. A népszerűségi lista harmadik fokán a VW Golfok állnak (5079 importált példány), melyek átlagosan 13 évesek voltak tavaly. Őket követi a VW Passat (4894 db, átl. 12 év), az Audi A4 (3696 db, átl. 13 év), a BMW 3-as (3491 db, átl. 14 év), az Opel Corsa (2825 db, átl. 12 év), az Opel Meriva (2787 db, átl. 12 év), a Hyundai i30 (2531 db, átl. 8 év), és az Opel Zafira (2367 db, átl. 13 év).

Autóhitel kalkulátor - Találd meg a legjobb kölcsönt vásárláshoz!

Egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon jól járunk az idősödő, ám nagyon olcsó kocsikkal, hiszen amellett, hogy azok korszerűtlenek, és szép lassan tuti előjön valami komolyabb meghibásodás, még veszélyesek is. Ebben a cikkben már bemutattuk, hogy mi történik, ha egy új, és egy régi kocsi karabolozik: hát, elég sokkoló eredmények jöttek ki, konkrétan

az idős autókkal elszenvedett baleseteknél sokkal nagyobb a halálos sérülések kockázata.

A Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó karosszérialakatos szerint nincs azzal baj, hogyha valaki 10 évesnél öregebb autót vásárol, azt viszont senkinek sem ajánlja, hogy "romhalmazokkal közlekedjen". A szakember szerint az évek során komoly változás megy végbe az autókon, még azokon is, amiket nem törtek össze az évek során, amelyekre rengetegen nem is gondolnak: a rozsda, az anyagok öregedése mind-mind növelik annak a kockázatát, hogy egy balesetben komolyabban megsérüljön a kocsi, és rosszabb esetben az utasai is.

Nem elérhetetlen a biztonságos autó

Megnéztük, hogy a legnépszerűbb használt autókból milyen időseket lehet 2 millió forintért venni. Opel Astrából találhatunk aká 2013-ban, vagy 2014-ben gyártottat is, ahogy Ford Focusból is megfoghatunk 2014-es modelleket ennyiért. VW Golfból jelenleg V., VI. szériás modelleket kaphatunk 2 millió forintért vagy kevesebbért. Tehát nem elérhetetlen a biztonságos használt autó a magyarok számára sem, főként, hogy most csak a legnépszerűbb modelleket vizsgáltul. Két millió forint körüli összegért már használt kocsikból is kaphat bárki olyat, ami megfelel a modern kor követelményeinek, és ráadásul még biztonságos is.

Döntés előtt viszont érdemes alaposan körülnézni, átgondolni: a nagy kínálatnak az is az előnye, hogy több száz kocsiból válogathatsz a neten, nem muszáj rögtön az első pár találatból választani. A szakértők attól is óva intenek, hogy bedőljünk az autónepperek simlis trükkjeinek vásárláskor. Inkább szánjuk rá az időt, járjunk utána, kérjük szakember tanácsát.

Honnan lesz kocsira kétmillió?

Hiába használt, és hiába mindössze 2 millió forint, egy még hosszú évekig biztonsággal használható autó, így is csak kevesen engedhetik meg maguknak Magyarországon, hogy pusztán önerőből ugorjanak bele a vásárlásba. Az alacsony kamatkörnyezet miatt azonban most érdemes elgondolkodni a hitelfelvételen. A kereskedőkön kívül több bank is kínál különféle lízingcsomagokat: összességében az a jellemző, hogy minél hosszabb időre veszed fel a kölcsönt, annál alacsonyabb a kamat és a THM. Fontos azonban, hogy az autó vételárának legalább 20 százalékával rendelkezzünk: jellemzően ez az a minimális önerő, amit minden hitelintézet megkövetel az ügyfelektől.

Kétmillió forintos autó esetén tehát nagyjából 400 ezer forint önerőre lesz szükség.

Lízingelésénél az autó nem kerül egyből a tulajdonodba. A vállalt futamidő alatt rendszeresen fizeted a vételár kamattal terhelt törlesztőjét, majd a futamidő végén választhatsz, hogy kifizeted a vételár fennmaradó részét és a tulajdonodba kerül a már használt autó, vagy visszaadod a lízingcégnek és esetleg egy új autó lízingelésébe kezdesz, vagy más megoldás után nézel. Ez a nyílt végű pénzügyi lízing. A zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén ki kell fizetned a maradványértéket és az autó a tulajdonod lesz.



A lízing futamidejét annyira nem tudjuk elhúzni: jellemzően 84 hónap a maximális futamidő, amelyre még szerződést kötnek a lízingcégek. Emellett a casco biztosítást is előírják a kocsira: azaz, nem kötelező, de anélkül magasabb THM-el adnak köcsönt.



A személyi hitel ezzel szemben szabadon elkölthető, így aztán önrészként is felhasználható autóvásárláskor - ha tudjuk, érdemes is kombinálni a kettőt, és a személyi hitelt csak az önrésznek megfelelő összegig felvenni, a maradékot pedig - ha az elérhető - 0 százalékos lízingből fedezni. Ebben az esetben értelemszerűen két törlesztőt kell fizetnünk.

Autót vennél? Keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát!

Természetesen akkor sincs veszve semmi, ha valakinek nincs több millió forintja autóvásárlásra. A bankok kínálatában számtalan szabad felhasználású hitel áll rendelkezésre, amelyek kamata szintén nem magas. Nagy előny, hogy ebben az esetben már a vásárláskor a tulajdonunkká válik a gépjármű, és önerő sem szükséges a vásárláshoz. Emellett nincs kötelező casco sem, és a gépjármű életkora sem számít - lízingeknél a bankok ki szoktak kötni egy maximális életkort, amely felett már nem lehet finanszírozást igényelni a kocsira.

További ajánlatokért keresd fel a Pénzcentrum autóhitel kalkulátorát!

Azt is fontos kiemelni, hogy a lízing esetén rendre megszabott, hogy milyen futamidővel igényelhetjük a részletfizetést, a banki hiteleknél viszont mi szabjuk meg azt. Így aztán ha nem bírunk el magas törlesztőt, a futamidőt kitolva már havi 30-40 ezer forintért is tudunk egy kb. 2 millió forintos autót vásárolni - önerő nélkül. Fontos azonban tudni, hogy ennek ára lesz, így ha rosszul választunk hitelt, akkor akár a hitelösszeg 20-30 százalékát (vagy többet is) visszafizethetjük kamatköltségekre.

A személyi kölcsön előnyei

nincs szükség önerőre

nincs szükség fedezetre

akár 10 millió forintot is igényelhetsz

mindössze jövedelemigazolásra van szükséged

használt vagy új autót is vehetsz

a kocsi a saját tulajdonod

ha marad a hitelből a vásárlás után, a fennmaradó összeget a forgalomba helyezésre költheted

nagyon olcsók lettek a személyi kölcsönök

A személyi kölcsön hátrányai

Meg kell felelned a hitelminősítésen

Az autóval kapcsolatos összes költség téged terhel, mint tulajdonost

Az autó eladása is a te feladatod

Autóhitel kalkulátor - Találd meg a legjobb kölcsönt vásárláshoz!

Az összehasonlításból látszik, hogy a legnagyobb szabadságot és kockázatmentességet a tartós bérlés adja, igaz, borsosan meg kell fizened az árát. Ráadásul, ha ragaszkodsz ahhoz, hogy a kocsi a tulajdonodban legyen és később el tudd adni, csak a lízing vagy a személyi kölcsön jöhet szóba. A két finanszírozási forma nagyjából megegyező költségek mentén vehető igénybe, azonban a személyi kölcsönök mellett szól, hogy jóval rugalmasabban felhasználható a hitelösszeg, hiszen nem csak az autóra költheted, illetve nincs szükség több százezer forintos önerőre.

Pénzcentrum kalkulátorát használnod. A legjobb személyi kölcsön felkutatásához érdemes ahasználnod.

A szintén 2 millió forintos hitelösszegre és 60 hónapos futamidőre leadott kalkuláció alapján látható a rangsoron, hogy a legjobb ajánlatot jelenleg a CIB Bank nyújtja, itt a THM 8,17% a törlesztőrészlet havonta 40 436 forint. Érdemes lehet még megfontolni a Raiffeisen ajánlatát: személyi kölcsöne 8,92 százalékos THM és 40 505 forintos törlesztőrészlet mellet vehető igénybe. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, futamidő, stb.) keresd fel a Pénzcentrum autóhitel-kalkulátorát.

Címlapkép: Getty Images