Ekkor kaphatjuk vissza a normális életünket: reménykedve várhatjuk a nyarat

A pandémia második évének negyedén túl az emberek egyre türelmetlenebbül várják a gyilkos járvány és az életünket több mint egy éve szervező korlátozások végét. Vajon nyárra szabadon utazhatunk majd? Járhatunk addigra éttermekbe és strandokra? Mire számíthatunk, ha elérjük a sokat emlegetett nyájimmunitást? Ezekre a minden magyart foglalkoztató kérdésekre kerestük a választ.

A Covid egyik legdurvább kísérőtünete a kilátástalanság. A következő napra is nehéz most terveznünk, nem hogy a következő hónapokra. Annak tükrében, hogy az operatív törzs több korlátozás fenntartását és az iskolák újranyitásának csúszását is bejelentette, egyelőre nem tűnik annyira rózsásnak a magyarok helyzete.

Persze sosem lehet kizárni, hogy végre felgyorsul a berendelt vakcinák leszállítása és ezzel együtt az oltási folyamat is. Karikó Katalin szerint mindenesetre, nyárra még csak Amerikában lélegezhetnek fel az emberek, a világ többi részének, így Magyarországnak is a nyár végéig kell várnia a járvány visszaszorulására. Szakértők véleményén keresztül próbáltunk választ kapni a mindenkiben felmerülő kérdésre: Mit hozhat a nyár, a koronavírus-járvány tekintetében?

Az átoltottság növekedése és a korlátozások feloldása

A magyar tudósokhoz hasonlóan David Aronoff, a Vanderbilt Egyetemi kórház Infektológiai osztályának vezetője is úgy véli, az oltás mielőbbi megszerzésének fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A kiút ebből a pandémiából teljes mértékben ezeken a vakcinákon keresztül vezet

- mondta el a professzor. Timothy Brewer, a Kaliforniai Egyetem epidemiológiai szakértője hozzáteszi, amint a tavaszba, majd a nyárba fordulunk és az emberek egyre gyorsuló ütemben veszik fel az oltást, a Covid által sújtott egészségügyi intézmények is lassan fellélegezhetnek és feloldhatják korlátozásaikat, visszazökkenhetnek a régi kerékvágásba.

Újra biztonságban találkozhatunk a szabadban

Az orvos szerint már elég tisztán látjuk, hogy a vírus szabadtéren való terjedésének mértéke igen alacsony, éppen ezért a szabadtéri gyülekezések számának és méreteinek növekedésére számít.

Nem mondom biztosra, hogy visszakapjuk a nagyszabású rendezvényeket, a teltházas sporteseményeket, de abban hiszek, hogy több kisebb kültéri találkozó lesz,

- tette hozzá. Mások, mint Jennifer Nuzzo közegészségügyi szakértő, továbbra is óvatosságra intenek. A még nem beoltottak közösségbe járása továbbra is komoly veszélyekkel járhat, ezért szerinte mindenképp csak az oltásunk felvétele után szervezzünk találkozókat.

Az éttermek kerthelyiségei és a strandok is nyithatnak

Jó hír azoknak, akik már visszavágynak régi törzshelyükre, hogy a kültéri eszegetés, iszogatás, a védőtávolság és a józan mértékű elővigyázatosság betartásával szintén realitássá válhat a nyár folyamán. Nyilván ezt is biztonságosabbá teszi majd az átoltottság növekedése.

A szakértők ezért úgy vélik, nyárra a kocsmák és éttermek teraszai is megnyílhatnak. Az előírások betartásával kevéssé kell majd aggódnunk egészségünkért, ha beülünk valahova.

A szakértő szerint strandolás közben is biztonságban érezhetjük majd magunkat. A távolságtartás jelentőségét persze kikapcsolódásunk, így a fürdőzés során sem szabad elfelejteni. Különösen fontos szempont lesz ezért a szabályok betartatása például az aqua parkokban és azokban a létesítményekben, ahol van csúszda, vagy bármi más, ami körül sorok alakulhatnak ki.

Felélénkül a turizmus, de fontos vigyázni

A repterek forgalmán már most látszik, hogy nyárra egy kisebb rohamra számíthatnak. A beoltottság növekedésével pedig, bármilyen nemzetközi szabályozások lépnek is érvénybe, egyre többek előtt nyílik meg a külföldre utazás lehetősége. Az amerikai járványvédelmi központ (CDC) szerint ezzel azonban továbbra is felesleges rizikót vállalunk, ezért legkorábban az év második felére ajánlják a szabadidős célú távolsági utazást.

A nyájimmunitás is régiófüggő lesz

A nyájimmunitás elérése az a pillanat, amire a legtöbb egészségügyi szakértő a járvány eleje óta fordulópontként tekint. A nyájimmunitás akkor következik be, ha a népesség elegendő része (kb. 70%) védettséget szerez, akár beoltása, akár a betegségből való kigyógyulása által. Ennek révén a tömeges fertőződések kialakulása nagyon valószínűtlenné válna.

A szakértők szerint a járvány által jobban érintett területeken ezt az állapotot is gyorsabban el fogjuk érni, hiszen a beoltott és a fertőzésen, akár tünet nélkül átesett emberek együttes száma ezeken, helyeken jóval magasabb. Hozzáteszik, nem csak országokként, de országrészenként, sőt városonként is eltérő időpontokban fogunk ide eljutni.

Óvatosnak kell lenni a nyitással

Bár a vírus új, ellenállóbb variánsaitól való félelem továbbra is a levegőben van, a tudósok igyekeztek nyomon követni az új variánsok megjelenését és terjedését, a munka pedig értelemszerűen a nyár folyamán is folytatódik. Ennek köszönhetően sokkal felkészültebben várjuk majd az évszakot, mint a tavalyi évben.

Várhatóan a magyar szakembereknek is példa lehet az Egyesült Államok, ahol már megkezdték a fokozatos újranyitást, bár a tengerentúli járványkezelést sem árt kritikus szemmel figyelni, hisz mint ismeretes, miközben a közegészségügyi szakértők reménykedve tekintenek az év második felére, az USA több állama, a központi iránymutatással szembemenve, idő előtt feloldotta a korlátozások nagy részét.

A helyi szakértők szerint pedig nem árt vigyázni, mert egy ilyen lépés az egész védekezési stratégiát alááshatja, hatalmas visszaesést eredményezve az esetszámokban.

Közel a vége

Egy szó mint száz, az oltás megszerzése után többé-kevésbé visszatérhetünk majd a normális életünkhöz. Újra láthatjuk szüleinket és nagyszüleinket, félelem nélkül lemehetünk egyet strandolni a Balatonra, beülhetünk egy italra a barátainkkal és újra megölhetjük mindazokat, akik fontosak nekünk.

Az utolsó mérföldnél vagyunk, emberek. Ne a célegyenesben dobjuk be a törülközőt

- zárta gondolatait a szakértő. Persze, azt se feledjük, hogy a koronavírus valószínűleg most már örökké velünk marad és azt sem árt észben tartani - ahogy Karikó Katalin is mondta -, hogy egyik a Covid-19 vakcina sem véd meg a fertőződéstől, csak a vírus okozta megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől. Kezeljük az oltásokat tehát védőoltásként és vigyázzunk egymásra a járvány lecsengéséig.

