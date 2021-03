Éjjel-nappal mentek a munkagépek: rengeteg melója volt a közutasoknak

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden év november 10. napján áll át téli üzemre, amit a jogszabályi előírások szerint legalább március 15-ig fenntart. A tavaszi időjárás nyomán a közútkezelő az elmúlt hetekben újra normál munkarendre tért vissza, így már a burkolathibák javítása és a növényzetgondozás van fókuszban a társaságnál.

A 2020-21-es téli szezon átlagosan enyhébb volt a korábbi évekhez képest, viszont jóval változékonyabb és szélsőségesebb is volt az időjárás. Elég arra gondolni, hogy február elején napközben is -15-20 fok, míg rá pár hétre már plusz 15 fokot is lehetett mérni. Ez a szeszélyes és szélsőséges időjárás elsősorban a síkosságmentesítési munkák számát növelte meg. Ez azt jelenti, hogy a 2020-21-es tél során összesen közel 140 ezer tonna útszóró sót, 6,4 millió liter kálcium-klorid oldatot és megközelítőleg 900 tonna kálcium-klorid granulátumot használtak fel a szakemberek a 32 ezer kilométeres országos közúthálózat téli üzeme során.

A téli időszakban az országos és 19 megyei központi irányítás, valamint a 94 mérnökségi telephelyen keresztül összesen 3300 fő végezte 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában a téli üzemhez kapcsolódó feladatokat. Az összesen 850 hóeltakarításra és síkosságmentesítésre is bevethető munkagép, illetve a több mint 160 rakodógép összesen közel 190 ezer aktív munkaórát teljesített.

Tekintettel a változékony téli időjárásra, a burkolathibák javítására is nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek, melynek során november közepétől március közepéig összesen közel 38 ezer tonna melegaszfaltot és több mint 9 ezer tonna hidegaszfaltot használtak fel a lokális és nagyfelületű javítási munkák során.

A tél végével országosan csaknem 500 kilométernyi szakasz mellől szedik be a szakemberek a hófogó rácsokat, hogy a mezőgazdasági munkák is elkezdődhessenek. Ezzel együtt újra a tartósabb javítási munkákra fókuszálnak már hetek óta a szakemberek. A teljes körű felújítási munkák is elindulhattak az országos utakon, március közepe óta közel 90 munkaterületen, 235 kilométernyi szakaszon vonultak fel a kivitelezők. Míg a Magyar Közút 94 mérnöksége a melegaszfaltos javítási munkákat végzi ütemezetten az egyes utak hálózatban betöltött szerepe alapján.