Egyelőre megúszhatják az autósok, ha külföldön nem fizetnek pályadíjat

Egyelőre nem rendezett az autópályadíjak határon túli behajthatósága, így könnyen megúszhatja az az autós, aki külföldön nem vásárol pályamatricát. A szlovák közlekedési miniszter kijelentette: sürgősen változtatni kell.

Nemcsak a négy visegrádi országnak jelent gondot a be nem fizetett autópályadíj, hanem az Európai Unió összes tagállamának. A V4-ek a rendelkezésre álló 30 hónap helyett sokkal rövidebb időn belül szeretnék behajthatóvá tenni a külföldiek által be nem fizetett sztrádadíjakat. Érsek Árpád, Szlovákia közlekedési minisztere az InfoRádiónak megemlítette az Eucarist rendszert, amely lehetőséget nyújt az országoknak, hogy megosszák a gépjármű- és vezetői engedély nyilvántartási információikat, ám ennek struktúrája még mindig nem tökéletes, mert az autópályadíjak határon túli behajthatósága továbbra sem tisztázott.

Büntethetnek már a gyorshajtásért, vezetés közbeni telefonálásért. Ezért átküldhetik a számlát egyik országból a másikba, de azért még nem, ha valaki nem fizeti be az autópályadíjat

- mondta Érsek Árpád.

A keddi találkozón egy nyilatkozatot is aláírtak, melyben a négy visegrádi tagország közlekedésügyi szakpolitikusai egy, a négy fővárost összekötő gyorsvasút kiépítésének a szándékát is deklarálták. A nyomvonalról, a felhasználható technológiáról szakértői egyeztetések zajlanak, így az építkezés pontosabb határidejét egyelőre nem tudták meghatározni. Érsek Árpád azonban hozzátette: a gyorsvasút felveheti a versenyt a légi közlekedéssel is, főleg annak köszönhetően, hogy a repülőterektől eltérően a vasútállomások a városközpontokban találhatók. Az építkezést részben uniós támogatásból valósítanák meg.

Fontos látni, hogy Közép-Európa történelmi és gazdasági összekötése ilyen projektek keretében is bemutatható, másrészt igényel is ilyen projekteket és programokat. A gyorsvasút még szorosabbá tudná tenni a visegrádi országok együttműködését

- tette hozzá Schanda Tamás János a magyar kormány uniós fejlesztésekért felelős államtitkára.

A partnerek beszéltek a 2021-2028-as időszak uniós támogatásairól is. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a gazdasági ágazatok fejlődése szempontjából elengedhetetlen az infrastruktúrafejlesztés. "Rendkívül fontos, hogy az unió sikeres gazdasági vívmányai, mint például a kohéziós politika, továbbra is érvényben maradjanak" - fogalmazott a magyar államtitkár.