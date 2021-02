Ebben a magyar laborban azonosították a dél-afrikai mutánst

A járvány harmadik hullámát okozó brit típusú koronavírus-variáns mellett már bizonyítottan jelen van hazánkban a védőoltásokkal szemben is ellenállóbb dél-afrikai mutáció is. Az eddig egyetlen mintát egy magyar diagnosztikai cég nemrégiben bevezetett PCR vizsgálatával azonosították, amely képes kimutatni a koronavírus újonnan megjelent variánsait. A vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették.

Míg az utóbbi hetekben a Neumann Labs magyar tulajdonú diagnosztikai laboratóriumban elvégzett vizsgálatok esetében a koronavírus-pozitív esetek felét - és az elmúlt napokban már az esetek 90%-át! - a brit mutáns okozta, dél-afrikai vagy brazil variánst nem találtak. Egészen mostanáig.

A diagnosztikai cég nemrégiben bevezetett új PCR tesztje a napokban egy vizsgált személy esetében már bizonyítottan kimutatta dél-afrikai koronavírus-variáns jelenlétét, ami feltehetőleg azt jelenti, hogy már ez a mutáció is több embert megfertőzött hazánkban.

A dél-afrikai mutáns jelenlétét több uniós tagállamban is kimutatták, így például Franciaországban, vagy Ausztriában, nálunk eddig nem azonosítottak ilyen esetet. Az általunk bevezetett új, kombinált PCR teszttel azonban sikerült azonosítani a mutációt, amit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítettek

- hívta fel a figyelmet Nyíri Miklós, a laboratórium ügyvezetője, amely a koronavírus tavaly tavaszi hazai kirobbanása óta kínál PCR koronavírus-vizsgálatot. A labor eddig 100 ezer feletti tesztet végzett el ez elmúlt hónapok során, melyek 16%-a mutatott ki koronavírus-fertőzést.

Címlapkép: Getty Images