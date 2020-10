Durvul a járványhelyzet: sorra mondják le a karácsonyi vásárokat is

Október eleje óta tudjuk, hogy a járványhelyzet második hulláma miatt, már biztosan elmarad a híres Vörösmarty téri karácsonyi vásár. Megkerestük az fővárosi és a vidéki önkormányzatokat, hogy megtudjuk, a koronavírus dacára megtartják-e a karácsonyi szabadtéri rendezvényeiket.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, elmarad az ország egyik legnagyobb téli látványossága, Vörösmarty téri karácsonyi vásár. A Vörösmarty téri karácsonyi vásár azért marad el, mert a járvány az egészségügyi szakemberek előzetes becslései és a kormányzati nyilatkozatok szerint az adventi időszakban, azaz várhatóan november végén és decemberben fog tetőzni. Ezért a fővárosi operatív törzs iránymutatását is figyelembe véve úgy döntöttek, hogy a vásár megtartása veszélyeztetné a résztvevők életét. Ezt valamlyest felülírta az, amit Gulyás Gergely az október 22-i Kormányinfón mondott, miszerint a kormány nem akar arról véleményt nyilvánítani, mikor érhet a csúcsra a járvány, ez egy egészségügyi kérdés. Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor korábbi december-januári tetőzésre vonatkozó prognózista tartható-e, Gulyás úgy válaszolt, hogy "nem tudjuk".

A döntés az önkormányzatok kezében van, ám a Vörösmarty téri vásárt a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) szervezi, akik vélhetően a turisták elmaradása miatt döntöttek a rendezvény törlése mellett. Köztudott ugyanis, hogy az egyik legismertebb karácsonyi vásár a külföldiek pénztárcáját célozza meg, ahogy azt a Pénzcentrum tavaly kiderítette, még a bécsi vásárnál is drágább.

Karácsonyi vásárok országszerte

Kíváncsiak voltunk, a többi karácsonyi vásárnak mi lesz, a sorsa, hiszen a döntés az önkormányzatok kezében van. Németországban például a sajtó már hetek óta azt lebegteti, hogy minden karácsonyi vásárt lefújnak. A forralt bor, fenyőillat, mézeskalács és apró díszek, amelyet megfogdos több ezer ember, nem segítik a vírus terjedésének megfékezését -írta meg az Index. Megkerestük a fővárosi és a vidéki nagyvárosok önkormányzatait, hogy megtudjuk, lesznek-e vásárok, karácsonyi programok idén, és ha igen, milyen biztonsági óvintézkedések mellett?

Újpest

Az önkormányzat egyelőre azon az állásponton van, hogy a szükséges biztonsági intézkedések alkalmazásával megtartják a karácsonyi vásárt. A helyszínen a maszk használata kötelező lesz, fellépők nem lesznek, és kézfertőtlenítő pontok lesznek kihelyezve. Természetesen folyamatosan figyelik a járványhelyzet alakulását, és az adatok függvényében változhat az álláspontjuk, de egyelőre a vásár megtartása mellett vannak.

Terézváros

Terézvárosban idén elmaradnak a karácsonyi rendezvények a járványhelyzet miatt.

Óbuda-Békásmegyer

"Jelenleg úgy látjuk, hogy a hatályban lévő jogszabályok lehetővé teszik az adventi programok megtartását a Fő téren. A kerületi rendezvények előkészítése és megtartása során a szervező és a résztvevők valamennyi védelmi intézkedést, egészségügyi ajánlást figyelembe vesznek, csak így teremthető meg a személyi biztonság.



A védelmi intézkedések megtartása érdekében azonban a szervező számos biztonsági előírást érvényesít a rendezvény helyszínén, továbbá ezek betartásában együttműködésre kéri a rendezvénysorozat minden résztvevőjét. Annak érdekében, hogy a rendezvény területén, azon belül az egyes helyszíneken ne alakuljon ki összefüggő tömeg, a közönség által igénybe vehető szabad tér arányában belépőpontok alkalmazásával korlátozzuk az egy időben a helyszínen tartózkodók létszámát, ezzel biztosítva a legalább 1,5 méteres távolságtartáshoz szükséges feltételeket. Az ünnepi vásáron jóval kevesebb árus, vendéglátó részvételére biztosítunk lehetőséget, az árusító helyeket egymástól távolabb helyezzük el.



Elmaradnak a "zenés, táncos rendezvényekre jellemző előadások", a színpadon tervezett programok az adventi ünnepi hangulaterősítést szolgáló háttérműsorokként jelennek csak meg. Mind az árusító és vendéglátóhelyeken, mind pedig a színpad előtt jelölések elhelyezésével segítjük az ajánlott távolság megtartását. A kereskedőket felkértük a munkavégzés során az orrot és a szájat is eltakaró maszk folyamatos viselésére, az árusítóhelyeken a kézfertőtlenítő elhelyezésére, a pultok felületének rendszeres fertőtlenítésére. A belépőpontokon és a mobil vécék mellett kézfertőtlenítő berendezések kerülnek kihelyezésre. A közönséget folyamatosan tájékoztatjuk a védelmi szabályokról, ezen belül kötelező lesz maszk viselése a színpad előtti közönségtéren, és ajánljuk a vásárlások során. A rendezvény területét 22.00 órakor zárjuk, ezt követően csak az ott munkát végzők tartózkodhatnak a helyszínen.



Az előírások megtartását a szervező biztonsági szolgálat alkalmazásával segíti. Folyamatosan figyelemmel kísérjük ugyanakkor a járványügyi helyzet változásait, a hatósági előírásokat és a jogszabályok változásait. Ennek megfelelően, amennyiben szükséges, a rendezvény biztonsági előírásait módosítjuk, és erről a közvéleményt időben tájékoztatjuk" - áll az önkormányzat válaszában.

Józsefváros

Józsefvárosban adventi rendezvények a Horváth Mihály téren felállított jégpálya mellett szoktak lenni- idén is ezt tervezik. A jégpálya november 28.- január 30. között üzemel. Itt a négy adventi vasárnapon lesz gyertyagyújtás és ezeken a vasárnapokon koncert, betlehemi jászol, állatsimogató és gyermekfoglalkozások is lesznek, hiszen a tervek szerint ezeket az idén is megtartják, ám gyermekfoglalkoztató nem lesz az idén, a zárt helyek járványügyi kockázata miatt.



A résztvevők figyelmét feltétlenül felhívják majd a járványügyi szabályok betartására (maszk, távolságtartás) illetve biztosítanak kézfertőtlenítőt is. Ha addigra bármilyen változás, bejelentés, szigorítás lesz a járvánnyal kapcsolatosan, akkor ez természetes felülírja a terveiket, folyamatosan figyelemmel kísérik a kormány ilyen irányú bejelentéseit, előírásait.

Advent Bazilika 2020

A lehető legkörültekintőbb biztonsági intézkedések mellett kerül megrendezésre a Bazilika előtti karácsonyi vásár november 20. és január 1. között. (Ugyan nem önkormányzat szervezi, mégis ideillik a sorbam hiszen népszerű rendezvényről van szó.) A szervezők kiállítóknak kötelezővé teszik a maszk és a kesztyű viselést, a látogatók számára pedig erős ajánlással élnek majd. A vásár területén több kiállítónál is elérhető lesz a vásár tematikájához illeszkedő maszk. Minden standon elérhető lesz kézfertőtlenítő és a gasztronómiai kiállítók mellett kézfertőtlenítő automata. Az egészségügyi személyzet is készül majd a különleges helyzetre. Felállítanak továbbá egy covid sátrat is, ahol egészségügyi személyzet áll majd készenlétben arra az esetre, ha szakszerű ellátásra lenne szükség, legyen az akár testhőmérséklet mérés, vagy adott esetben elkülönítés. A jégpálya használóknak pedig egyszer használatos zoknit biztosítunk, hogy ezzel is minimalizáljuk a fertőzés lehetőségét. A vásár látogatóinak erősen ajánlják a maszk viselését, a rendszeres kézfertőtlenítést és a távolságtartást. Abban az esetben fogják idén elhalasztani a vásárt, amennyiben a hatósági intézkedések nem teszik lehetővé ilyen jellegű rendezvény megtartását.

Szeged

Az önkormányzati tulajdonú Szegedi Városkép és Piac Kft. az aktuális járványügyi szabályok betartásával tervezi a Szegedi Karácsonyi Hetek megrendezését. A tervezés nyilván sok mindentől függ, elsősorban értelemszerűen a koronavírus-járvány alakulásától. Ha nem lehet megrendezni egy ilyen programsorozatot, mert a járványhelyzet nem engedi, akkor Szegeden sem fogják megtartani.

Győr

Az idei adventi vásár már szervezés alatt áll, mert jelenleg úgy tervezik, hogy a program megtartható lesz. Természetesen, folyamatosan figyelemmel kísérik és alkalmazkodnak az esetleges jogszabályi változásokhoz, illetve a járványhelyzet alakulásához. A győri Adventi Vásár szervezői mindent megtesznek azért, hogy a járványügyi előírásoknak megfeleljenek. Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok betartása minden érintett számára kötelező, a kiadott útmutatások, irányelvek betartása mindannyiunk érdeke és kötelessége. Ennek jegyében például az árusoknak kötelező lesz az arcmaszk és a kesztyű használata, fontos a legmagasabb szintű személyi higiénia betartása is. A látogatóktól mi is azt kérik majd, hogy csak egészségesen vegyenek részt a rendezvényen, kövessék figyelemmel a kihelyezett tájékoztatókat és figyeljenek a távolságtartásra. Az Adventi vásár vendégeinek is javasolt az arcmaszk használata.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosban a koronavírus járványra tekintettel nem kerül megrendezésre karácsonyi vásár sem adventi rendezvény.

A további szigorításoktól függ minden

A járványadatok napról napra kétdégbeejtőbbe: hogy lesznek-e további szigorítások, egyelőre még kérdéses. Folyamatosan vizsgálják a döntéshozók a helyzetet, és ha szükséges, akkor elrendelnek további korlátozásokat. "A véleményünk továbbra is az, hogy a jelenlegi szabályok minél szélesebb körű betartása megfelelő a járvány elleni védekezésben" - mondta Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón.

