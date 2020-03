Durva felmelegedés jöhet szerdára: elég lesz ez a koronavírus ellen?

Melegszik az idő a következő napokban, a hét közepén helyenként akár 20 fok is lehet, a leghidegebb órákban viszont még lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. De vajon megállíthatja-e ez a koronavírus terjedését?

Hétfőn napközben több órára kisüt a nap. Délutántól a nyugati vidékeken helyenként már előfordulhat kisebb eső, záporeső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 9 és 14 fok között várható. Kedden hajnalban nyugaton helyenként eső előfordulhat, de napközben csapadék már nem valószínű és hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüt. Néhol megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Szerdán több órára kisüt a nap, de szórványosan várható eső, zápor és többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 1-7 fok lesz.

Napközben 10-18 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön napos idő lesz, csapadék nem valószínű, de többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet 3-9, a maximumhőmérséklet 15-20 fok között valószínű. Pénteken szórványosan várható eső, zápor. A szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-18 fok között valószínű.

Szombatra virradó éjszaka több helyen, napközben főként keleten valószínű eső, záporeső. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban 1-6, napközben 9-14 fok lesz. Vasárnap nem valószínű csapadék. A szél viszont többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

Tavasz vs. vírusok

A tavaszi időjárás azzal, hogy lényegesen melegebb, párásabb az idő, képes megállítani az olyan vírusok terjedését, mint az influenza. A szakértők már elkezdték vizsgálni, hogyan hat a hőmérsékletváltozás a COVID-19-re. A jelenleg terjedő új típusú koronavírusról nincs még elég információnk, hogy kijelenthessük a terjedés hőmérséklet-függését.

A hónap elején Donald Trump elnök azt sugallta, hogy a melegebb időben sikeresebben fékezhető majd meg a koronavírus terjedése, a szakértők azonban ezt az állítást is cáfolják. A vírust jelenleg vizsgáló szervezetek szerint kutatásaik túl kezdetlegesek ahhoz, hogy megállapítsák, hogyan reagál a vírus a változó időjárásra.

Hogy mennyire szerzonális a koronavírus, arról is csak találgathatunk, de az mindenesetre biztató, hogy a 2002 végén elterjedő SARS vírus (mely 90%-ban megegyezik a jelenleg terjedő COVI-19-cel) novembertől júliusig fertőzte az embereket, ez pedig szezonális jellegre utal. Az is tény, hogy minél melegebb az idő, az emberek annál kevésbé tömörülnek zárt helyeken, ezzel csökkentve a fertőzésveszélyt is, illetve az emelkedő UV-sugárzás baktérium és vírusölő hatása sem elhanyagolható. Viszont globálisan nézve a problémát, amíg nálunk beköszönt a meleg időszak, a déli féltekén éppen fordított a helyzet, így amíg nálunk enyhül, náluk súlyosbodhat a helyzet.

Címlapkép: Getty Images