Dupla annyit fizethetnek az autósok, ha erre nem figyelnek: könnyű elrontani

Most vásárolja meg mindenki a megyei matricákat, viszont könnyen hiba csúszhat a dologba: a legkellemetlenebb a megye nevének eltévesztése lehet, ha valaki sms-ben vásárol úthasználati jogosultságot. Ez a hiba ugyanis utólag nem orvosolható - erősítette meg a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató.

Az e-matrica vásárlásokhoz kapcsolódóan az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet alapján a díjkategória, a rendszám és a felségjelzés esetében van lehetőség a korrigálásra. Magyarán hiányos, azaz rossz a rendelet, nem az ügyfélszolgálat tehet erről a korlátozásról - hívta fel a figyelmet összesítésében a vezess.hu.

A rendszám elírását, a felségjel elírását, és a díjkategória-tévesztést is lehet utólag orvosolni. Ehhez be kell menni a társaság 19 ügyfélszolgálatának valamelyikére. Be kell mutatni a jármű forgalmiját, valamint a jogosultság megvásárlását igazoló szelvényt, vagy SMS-vásárlás esetén a nyugtázó értesítést. A szolgáltatás díja egységesen 1470 forint, de például az O betű és a nulla összetévesztéséből fakadó elírás javításáért nem kérnek pénzt.

Ezeket a javításokat még a pótdíj megérkezte utáni 60 napon belül meg lehet ejteni.

Utána viszont már ki kell fizetni a büntetést és persze az új matrica árát is. Felhívják még a figyelmet, hogy a téves díjkategória esetében a pótdíjkülönbözet megfizetésétől nem tudnak eltekinteni, ugyanakkor, kettőnél több pótdíj esetén - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - a pótdíj-maximalizálással tudják az ügyfél terheit enyhíteni - közölte a NÚSZ.