Drasztikusan csökkent a kereslet ezek iránt: a koronavírus csak olaj volt a tűzre

Egy év alatt több területen is változás következett be a hazai cégek közlekedési igényeiben. 2019 első féléves adatait az idei év azonos időszakával összehasonlító kutatásukból kiderült, hogy bár csökkent az új járművek iránti kereslet, az egyéni mobilitás iránti igény mégis nőtt a partnereik körében. A változások magukkal hozták az elektromos hajtású járművek 50 százalékos növekedését is a cég flottájában.

Egy év alatt gyökeresen átalakultak a vállalatok elvárásai a céges flották terén. Noha a szereplők igénye növekszik az új járművekre, az elmúlt időszakban mégis inkább kivártak a vásárlásokkal: az új autók beszerzése közel 25 százalékkal esett vissza - derül ki az Arval Magyarország hazai adatai alapján készült összehasonlító elemzéséből.

Ez azonban nem csak a járványnak tudható be: a britek kiválása az Európai Unióból, az ezzel együtt járó kereskedelmi- és vámháborúk már 2019 végére jelentősen csökkentették az új autók iránti keresletet.

A 2020 első felében jelentkező krízis már csak olaj volt a tűzre.

Az utóbbi hónapok gyártói leállásai, illetve a csökkentett kapacitású működés miatt kitolódott a beszerzési határidő, limitált raktári készletekből pedig nem lehet minden igénynek megfelelő autót választani. Ezért is döntött úgy sok partner, hogy elhalasztja a beszerzéseket és tovább használja a meglévő járműveket, ezzel pedig az autók átlagos életkora is nőtt 2019-hez képest.

Bár az autók iránti kereslet első féléves csökkenése az elemzés alapján is jól kimutatható (az otthoni munkavégzés miatt a vállalati autók használata sok szektorban lecsökkent, a megtett kilométerek száma az előző év hasonló időszakához képes 40 százalékkal esett vissza itthon), több olyan partnerrel is kapcsolatban állnak, akiknek éppen a rendkívüli időszakban volt szükségük gépjárműflottájuk bővítésére. "Azonnal alkalmazkodtunk a különböző szektorokban felmerülő váratlan helyzetekhez. Ahol a gazdasági visszaesés miatt csökkent a létszám, ott a flottát is csökkentettük, de volt, ahol épp ellenkező kérés merült fel és középtávú bérleti konstrukcióval bővíteni kellett a gépjárműparkot, hogy a fokozott terhelés mellett is biztonságosan kiszolgálják partnereiket a vállalatok." - ismertette Banovic Aleksandra, az Arval Magyarország kereskedelmi és marketing igazgatója.

Már a járványidőszak elején jelentősen csökkent a közösségi közlekedés kihasználtsága, az utazásra kényszerülők inkább az egyéni közlekedési eszközök valamelyikét választották, például a kerékpározást vagy a rollerezést. Az egészségügyi intézkedések miatt most azonban egyelőre az autó jelenti a legbiztonságosabb egyénileg használható járművet, hiszen a tisztaságáért, utasaiért a használója saját maga felel, ez pedig a munkavállalók céges autóinak használatakor is új igényeket vetett fel. Míg korábban akár többen is használhattak egy adott autót, mostanra egyre inkább utaznának egyedül. Erre több partner is úgy reagált, hogy több, középtávú bérleti flottából gyorsan elérhető járművet állított munkavállalói szolgálatába, ezzel is biztosítva, hogy egy ember egy autót használhasson az átmeneti időszakban. Ennek köszönhetően városi terepjárókból közel 24 százalékkal, pickupokból közel 30 százalékkal több került forgalomba az Arval flottájában az elmúlt évhez képest.Az üzleti mobilitás kapcsán persze nemcsak a vállalati járművek számában történtek nagy változások, a flottákon belüli üzemanyag-mix megoszlása is jelentős átalakuláson ment keresztül. Míg 10-15 évvel ezelőtt a dízel uralta a piacot, néhány éve a benzines autók vették át az első helyet. Ez egészen addig tartott, amíg meg nem jelent az alternatív hajtás: a 2020 elején életbe lépő WLTP szabályozás miatt az autóipari szereplőknek azonnali szemléletváltásra volt szükségük, így a jövőbeli kínálat is várhatóan az alternatív hajtástechnológiák irányába húz majd.

Mivel a töltőhálózat is óriási ütemben fejlődik, ezért lassan semmi nem szab gátat annak, hogy a cégek flottája akár pár éven belül zömében ilyen autókból álljon. Figyelemreméltó, hogy az elmúlt évben már az Arval Magyarország ügyfelei által rendelt járművek között is megduplázódott a hibrid hajtásúak száma és 50 százalékkal nőtt a tisztán elektromos autók száma is.

"A koronavírus-járvány alatt jelentős fordulatot vett a vállalati flottapiac, ami kedvezőtlen változások mellett néhány üdvözlendő új trendet is elindított. A gazdasági visszaesésből már elkezdett kilábalni a hazai szektor is, folyamatosan nő az autók, különösen az alternatív hajtású gépjárművek iránti kereslet. Ugyanígy ugrásszerűen megnőtt a mikromobilitási megoldások népszerűsége is, elég csak a kerékpár-boomra gondolni. Ennek hatására elindulhat egy nagyon kedvező átrendeződés a piacon, ahol a dízel, a benzines, a hibrid, illetve az elektromos autók is végre megtalálhatják a saját, használati mód alapján ideális közegüket. Az ezek között lévő kisebb hézagokat, átmeneteket pedig kitölthetik a mikrojárművek.

Címlapkép: Getty Images