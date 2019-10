Cukiságbomba Olaszországból: ez az egyik legjobb női SUV

A több mint 10 éve újjáélesztett Fiat 500-as modellválasztékából ma már mindenki találhat magának valami cukit: most a Pénzcentrum az 500 X névre keresztelt SUV-ot tesztelte. Kiderült, hogy mennyire jó a háromhengeres motor, és kaptunk egy nagy adagot az olasz stílusból is. Annyi biztos, a Fiat városi terepjáróját mindenki megnézi - senki nem marad semleges.

A 2007-ben bemutatott Fiat 500-asról rengeteg, de tényleg rengeteg bőrt igyekszik lehúzni az olasz gyártó: készült belőle Abarth sportváltozat, teljesen elektromos verzió, hétszemélyes, és még cabrio is. És hát, az újhullám és a divat szele megcsapta ezt a csajos kisautót, így elkészült belóle az X-es változat, amely egy néhol terepjárós vonásokat is felvonultató SUV.

Így hát mostmár kijelenthető, hogy a Fiat 500-as szinte a teljes palettát lefedte, minden érdeklődő találhat magának valami cukit belőle. Mert hát mondjuk ki: az 500-as sorozat célcsoportja megkérdőjelezhetetlenül a gyengébbik nem, és ez igen erőteljesen lecsapódik rajta mindenhol! Az 500X is tartja magát az alapmodell kerekded, lépcsőzetes felépítéséhez, kétség kívül egy vidám színfoltja a SUV-ok piacának. Meg kell jegyezni, hogy a LED-es fényszórói amellett, hogy nagyon kedves tekintetet adnak a gépjárműnek, baromi jók, főképpen a kanyarkövetés funkcióval.



Nőies vonalak. Nőies vonalak.

A futómű kicsit kemény, feszes, de ez nem zavaró, a kanyarokban stabil az autó. És még akár enyhébb terepre is ki lehet vele merészkedni, főképpen, hogy a Fiat 500X kapható 2×4 és 4×4-es kivitelben is - a kocsi a Jeep Renegade-del közös alapra épül, szóval ez azért tán elvárható volna tőle. És az 500 X csomagtere is használható méretű, alaphelyzetben 350 literes - ebben azért már elfér egy bevásárlás is -, az ülések lehajtásával pedig 1000 literre lehet bővíteni a helyet.

És meglepően fürge is az autó, a tesztkocsi 999 köbcentis, 3 hengeres, 120 lóerős benzinmotorja bőven elég a városi szaladgáláshoz - és azért a pályán is lehet vere csapatni. A mi 500X-ünk egy hatfokozatú manuális váltóval volt felszerelve, ami eléggé kényelmes, mondhatni magától kattan be a fokozatokba: az egyetlen baj vele, hogy váltáskor igencsak visszaejti a fordulatszámot, elég lomhának tűnik olyankor az autó. A háromhengeresség ellenben csak indításkor érződik, utána elcsendesül a motor!



A forma a kilátás rovására ment. A forma a kilátás rovására ment.

Megfogott a belseje

Akárhány sztereotípia is él az olasz kocsikról, egyvalamit azért meg kell hagyni: a stílushoz, a tervezéshez nagyon értenek. Nincsen ez másképp a Fiat 500X belsejével sem, ami ugyanolyan vidám, mint az autó külseje. A Nutellához hasonlító bőr műszerfalborításhoz remekül illeszkedik az autó külső színére fényezett betét, ami alatt egy hatalmas tárolófakk lakozik, és a középső kijelző is remekül illeszkedik a dizájnba a lekerekített formájával. A kormány hatalmas, remek a fogása, és egyszerűen lehet róla vezérelni az egész rendszert.

És ami a legfontosabb: a Fiat minimalizálta a kosz- és ujjlenyomatfogó zongoralakk mennyiségét - tán csak a kijelző karimájára raktak. Követendő példa!

Az egész gépjárműben talán a legjobbak a - szintén a Nutella színvilágát idéző - bőrfotelek voltak: kényelmesek, remekül tartják a hátat (négy irányba állítható elektromosan a deréktámasz!). Az ülésfűtést is nagyon eltalálták, és külön praktikus, hogy kétfokozatban lehet állítani a hőmérsékletet. Talán az ülőlap lehetne egy kicsit hosszabb, illetve a fejtámla készülhetne olyan anyagból, ami csak egy fokkal puhább a bazaltnál. Azonban a stílus a hely rovására ment, hátul már jóval szűkösebb a tér - 175 centi alatt még el lehet férni, fölötte már azért meg kell gondolni. A hangulaton és a térérzeten nagyon nagyot dob a dupla napfénytető.



Csokiból is lehetnének az ülések Csokiból is lehetnének az ülések

Fel van extrázva rendesen

Sajnos a kilátást is megette a divatos forma: hála a jó égnek szériafelszereltség a tolatókamera és a parkolóradar. Ezek nélkül elég nehéz volna az élet, így viszont remekül lehet vele parkolni. Az 5,4 millió forintos indulóár többek között olyan extrákat is tartalmaz, mint a már fentebb emlegetett tolatóradar és tolatókamera, amelynek képe a hét colos kijelzőn jelenik meg, a rendszer telefontükrözésre is képes - az Apple és az Android rendszerével is.

Van még alapból kétzónás automata klíma, intelligens tempomat, táblafelismerő rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, kanyarkövető ködfényszóró, elektromosan állítható és fűthető külső tükrök, sötétedésérzékelő, sötétített hátsó üvegek, 6 légzsák és még hosszasan lehetne sorolni. Ezeken felül a tesztautóba pakoltak még egy sor mindent: bőrkárpitozás, beats hifi, dupla napfénytető, és a különféle dizájnelemek is, amikkel összességében 7 956 000 forint lett a vége a számlának.



Színes betétek tarkítják a teret. Színes betétek tarkítják a teret.

Megnéztük azt is, mennyibe kerülne a biztosítás ha, és amennyiben ilyet vennél: a legolcsóbb kötelező éves átutalással 76 860 forint - mindez 27 éves budapesti férfitulajra számolva, akinek 6 éves a jogsija, és a nulláról indul a bónusza.

Konklúziók

Az 500X egy üde színfolt az amúgy nagyon pörgő magyar SUV-piacon. Nem az ár-érték arányával hódít, mint mondjuk a Duster, vagy a Vitara, hanem a stílusával - és egyébként a már emlegetett modelleknek is el tud szállni az ára, ha hasonló szintre felextrázza őket az ember. Jó, a legeladottabb modellek valamivel nagyobbak, több bennük a hely, és rendesen ki is lehet látni, de az 500X stílusát egyikük sem tudja hozni. Ha egy hölgynek kell valami városi SUV, amivel mondjuk a gyerekeket furikázza A-ból B-be, vagy elmegy bevásárolni, akkor kiváló választás a Fiat. Mindent nagyon egyszerű kezelni, és bent ülve olyan érzésünk volt, minthogyha valami luxusfodrászatban ülnénk - csak a fejre hajtható szárítóbúra hiányzott.