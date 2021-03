Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 4.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. március 4.

Névnap

Kázmér

Deviza árfolyam

EUR: 364.38 Ft

USD: 302.11 Ft

CHF: 328.65 Ft

GBP: 421.72 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43595.22

OTP: 13500 Ft

MOL: 2210 Ft

RICHTER: 8380 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Március 4. csütörtök: Délutánig szűrt napsütés várható vastag fátyolfelhőkkel, majd előbb az északi megyékben, este pedig már délebbre is megvastagodhat a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A délnyugati szél napközben megélénkülhet. Éjjel hidegfront érkezik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Március 5. péntek: Többnyire erősen felhős lesz az ég. Több felszakadozás reggel lehet a déli megyékben, illetve késő délután az Észak-Dunántúlon. Többfelé várható eső, zápor, a hegyekben havas eső, havazás is. Este síkvidéken is lehetnek néhol hózáporok, legnagyobb eséllyel a középső országrészben. A délnyugati, majd az északira forduló szél a Dunántúl nagy részén és a főváros térségében megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű, délen mérhetjük a magasabb, északkeleten az alacsonyabb értékeket. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és az Alpokalján reggel áll be a maximum-hőmérséklet.

Március 6. szombat: Többnyire napos, gomolyfelhős időre van kilátás, kis eséllyel északkeleten egy-egy hózápor kialakulhat. Az északi szelet kezdetben erős lökések kísérik, délután már mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -8 és -1, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Helyenként pára, ködfoltok képződhetnek a hajnali órákban, ebben az esetben átmenetileg csökken majd a belátható útszakasz hossza. A köd délelőtt feloszlik, utána pedig már kedvező időjárási viszonyok várják az útra kelőket.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nem fogja terhelni szervezetünket.

Akciók

