Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. március 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. március 11.

Névnap

Szilárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 366.59 Ft

USD: 307.50 Ft

CHF: 330.37 Ft

GBP: 428.33 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43579.39

OTP: 13580 Ft

MOL: 2212 Ft

RICHTER: 8255 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Március 11. csütörtök: Nyugat felől erősen megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami napközben meg is vastagszik. Így délutánra országszerte erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon délelőtt még több-kevesebb napsütés is lehet. Ennek ellenére számottevő csapadék nem alakul ki, esetleg délután az északi megyékben előfordulhat jelentéktelen eső. A délire forduló szél megélénkül, a Dunántúl északi felében nagy területen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. Késő estére 1 és 8 fok közé csökken a hőmérséklet.

Március 12. péntek: Az ország nagy részén erősen felhős, illetve borult lesz az ég, de északon, északkeleten napközben átmenetileg hosszabb időre is felszakadozhat a felhőzet. Kora délutánig több helyen várható kisebb eső, zápor (reggel az északkeleti határ közelében, illetve a hegyekben néhol havas eső, hó is hullhat), majd hazánk északi, északkeleti felén megszűnik a csapadék. Az ország déli, délnyugati felén továbbra is eshet az eső, sőt délutántól összefüggőbb és intenzívebb lehet a csapadék. A nyugati szél megélénkül, főleg az északi, északkeleti megyékben meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között alakul.

Március 13. szombat: Éjjel jobbára borult lesz az ég, reggeltől nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is lehet, de délután, este főleg az északi, északnyugati területeken ismét erősebben megnövekedhet a felhőzet. Az éjszakai, reggeli órákban főként az ország déli, délkeleti felén sokfelé számítani kell esőre, ott helyenként nagyobb mennyiség is eshet. Napközben szórványos valószínű eső, záporeső, nagyobb eséllyel az ország északi, északkeleti tájain. A nyugati szelet továbbra is többfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban -1, +5, délután 10 és 15 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Általában kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Csütörtök napközben a déli szelet élénk, egyes részeken erős lökések kísérik, emellett az északi tájakon néhol gyenge, párcseppes eső is előfordulhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg fronthatás várható, így az erre érzékenyeknél fejfájás, migrén, álmatlanság, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!