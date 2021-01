Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. január 21.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. január 21.

Névnap

Ágnes

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.16 Ft

USD: 294.35 Ft

CHF: 331.25 Ft

GBP: 403.39 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44103.40

OTP: 13940 Ft

MOL: 2302 Ft

RICHTER: 7920 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Január 21. csütörtök: A kezdetben még borult északkeleti tájakon is csökken a felhőzet, ezt követően országszerte többnyire gyengén vagy közepesen felhős idő várható. Számottevő csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szelet egyre nagyobb területen kísérik erős, az Észak-Dunántúlon időnként viharos széllökések. A hőmérséklet kora délután általában 7 és 16 fok között valószínű, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Késő estére 4 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Január 22. péntek: Közepesen felhős idő várható sok magasszintű felhővel, amely napközben átmenetileg meg is vastagszik. Elsősorban az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön lehet elszórtan eső, zápor, majd késő este már délnyugaton is eleredhet az eső. A déli, délnyugati szelet sokfelé erős, az Alpokalján és a Kisalföldön viharos széllökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 10 és 15 fok között valószínű, de az Északi-középhegységben csak 3, 8 fok lesz.

Január 23. szombat: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés reggel a Tiszántúlon, délután a Nyugat-Dunántúlon lehet. Többfelé várható általában kisebb eső, zápor, érdemibb mennyiségre estétől lehet számítani. A jellemzően déli szél élénk, olykor erős lesz, de a Dunántúl északnyugati részein átmenetileg északnyugatira fordulhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 14 fok között valószínű, de az északi megyékben 7, 9 fok is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka északkeleten átmeneti ónos eső is hullhat helyenként, így elsősorban itt lehet nedves, csúszós az út, másutt alapvetően jók lesznek az útviszonyok. Erős, néhol viharos erejű déli, délnyugati szél fog fújni. Vezessünk óvatosan!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban melegedés zajlik, így melegfront jellegű panaszok jelentkezhetnek.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!