Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 18.)

Névnap

Bernadett

Deviza árfolyam

EUR: 358.40 Ft

USD: 297.51 Ft

CHF: 331.01 Ft

GBP: 412.02 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 44416.15

OTP: 13590 Ft

MOL: 2240 Ft

RICHTER: 8765 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Február 18. csütörtök: A legtöbb helyen kisüt hosszabb-rövidebb időszakra a nap, de a Dél-Dunántúlon csak lassan oszlik fel az éjszaka képződött alacsonyszintű rétegfelhőzet, illetve köd. Ugyanez északkeleten tartósabban megmaradhat, ott helyenként egész nap borult marad az ég. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szelet kora délutánig időnként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 8 és 12 fok között alakul, de az északkeleti megyékben csak 2, 7 fok lesz. Késő estére -4, +4 fokra hűl le a levegő.

Február 19. péntek: Nyugat felől erősen megnövekszik, főleg az ország északi és keleti területein meg is vastagszik a felhőzet. Valamikor a késő délutáni, esti óráktól számíthatunk a felhőzet csökkenésére nyugati, délnyugati irányból. Számottevő csapadék nem valószínű, de elszórtan előfordulhat szitálás, hajnalban északkeleten néhol ónos szitálás, hószállingózás. Este az északkeleti megyékben kisebb esőre is számítani kell, a határ közelében pedig néhol havas eső, hó is hullhat. Helyenként megélénkül a déli, délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -4 fok között alakul, de az északkeleti határvidéken -5, -9 fokot is mérhetnek. Kora délutánra többnyire 7 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de az Északi-középhegység térségében csupán 1, 6 fok valószínű.

Február 20. szombat: Délelőtt általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délutántól már csökkenhet az erősen felhős területek aránya. Főleg a Dunától keletre fordulhat elő helyenként szitálás, az északkeleti vidékeken éjszaka és délelőtt szórványosan kisebb eső, néhol esetleg ónos eső, havas eső. Éjjel, reggel és estétől ismét sokfelé számítani kell párásságra, ködre. A Dél-Dunántúlon helyenként megélénkül a nyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +4, a csúcshőmérséklet általában 7 és 15 fok között alakul, ezen belül délnyugaton mérhetik a magasabb értékeket, ugyanakkor a tartósabban felhős, párás részeken 3, 6 fok valószínű.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Nedvesek, csúszósak lesznek az utak, fokozott óvatossággal közlekedjünk! Délután már csak az Északi-Középhegységben, illetve a Dunántúlon néhol lehet csapadék, havazás, hószállingózás, nyugaton havas eső, eső formájában is. Éjszaka előbb egy meleg, majd egy hidegfront hoz újabb csapadékot, amelyből az északnyugati határ környékén eső, ónos eső is lehet. Szerdán a csapadékzóna egyre keletebbre szorul, általában eső várható, de északon néhol ónos eső eshet. Északkeleten továbbra is havazás várható, amely pár cm friss hóréteget okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Gyenge hidegfronti hatás fogja szervezetünket megterhelni.

Akciók

