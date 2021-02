Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. február 11.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2021. február 11.

Névnap

Bertold, Marietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 357.08 Ft

USD: 294.46 Ft

CHF: 330.86 Ft

GBP: 407.58 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 43950.78

OTP: 13220 Ft

MOL: 2290 Ft

RICHTER: 8640 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Február 11. csütörtök: Túlnyomóan borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. A Dunántúlon már számottevő csapadék nem várható, másutt viszont nagy területen eshet. Az esőt a Dunától keletre is egyre nagyobb területen havazás váltja fel, de eleinte a Nyírség környezetében ónos eső is előfordulhat. A csapadék egyre inkább a keleti tájakra szorul vissza, majd a kora délutáni órákban ott is megszűnik, de a Tisza vonalában további hózáporok alakulhatnak ki. Az északnyugati, északi szelet nagy területen erős, a Dunántúlon, illetve az északkeleti megyékben viharos lökések kísérik. A friss havat nagy területen hordhatja a szél. A hőmérséklet folyamatosan csökken, napközben már országszerte fagyni fog, 0 és -6 fok közötti értékek valószínűek, késő este -5 és -12 fok várható.

Február 12. péntek: A sok napsütés mellett felhőátvonulások várhatók. Keleten, északkeleten lehetnek időnként erősebben felhős területek. Helyenként előfordulhat havazás, hózápor, nagyobb eséllyel a keleti, északkeleti megyékben. Az északnyugati szelet több helyütt erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1, -9 fok között alakul.

Február 13. szombat: Felhőátvonulások várhatók, északkeleten néhány, másutt többórás napsütéssel. Helyenként előfordulhat havazás, hózápor, nagyobb eséllyel az északkeleti országrészben. Sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik az északi, északnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -14 fok között valószínű, de a derült, szélvédett, havas részeken akár -15, -20 fokot is mutathatnak a hőmérők. A maximum-hőmérséklet -1 és -7 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Ma főként esőtől fognak csúszni az utak, de az északi megyékben a hó, havas eső mellett ónos eső is lehet. Estétől hidegbetörés várható, gyorsan és jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Emiatt ónos eső több helyen is valószínű, majd havazásra kell számítani. Ugyanakkor a hidegbetörés olyan gyors lesz, hogy ónos esőtől függetlenül is nagy területen lefagyhatnak az utak, így az útrakelők különösen óvatosan vezessenek, és télies útviszonyokra készüljenek! Emellett éjszaka és csütörtökön a viharos északi szél hófúvást is okozhat.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Estétől erős hideg fronthatás! Főként fejfájás, migrén, tartós álmosságérzés jelentkezhet. Hidegfrontnál introvertáltabbá is válhatunk.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!