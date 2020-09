Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 24.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. szeptember 24.

Névnap

Gellért, Mercédesz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.15 Ft

USD: 313.23 Ft

CHF: 338.91 Ft

GBP: 398.42 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 32515.39

OTP: 9080 Ft

MOL: 1618 Ft

RICHTER: 6800 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 24. csütörtök: Az ország legnagyobb részén a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, de kora délelőttig néhol lehetnek erősen felhős területek is. Északkeleten, keleten valószínű elszórtan zápor, helyenként zivatar. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Késő estére 16, 21 fokra hűl le a levegő.

Szeptember 25. péntek: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, néhány órás napsütés elsősorban a Tiszántúlon várható. Délelőtt még inkább csak a nyugati és északi megyékben, délután már másutt is egyre többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. A déli szél sokfelé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik, majd estétől a Dunántúl északi felén már északnyugatira fordul az áramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30, a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben azonban csak 21 és 24 fok között alakul.

Szeptember 26. szombat: Eleinte erősen felhős vagy borult idő lesz, majd napközben a Dunántúlon már elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. Az éjszaka folyamán sokfelé várható kiadós eső, keleten helyenként még zivatar is, napközben azonban a csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így a Dunántúlon és a középső megyékben fokozatosan megszűnik az eső. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon olykor viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 19 fok között alakul, az északnyugati megyékben lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon a melegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 18 fok között valószínű, de a Tiszántúlon reggel, délelőtt még 19, 22 fok is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Szórványosan valószínű zápor, zivatar, emiatt nedves, csúszós útszakaszok előfordulhatnak. A délies szelet néhol időnként erős lökések kísérhetik, valamint zivatarok környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos széllökések.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nincs, de a hőingás miatt a réteges öltözködésre érdemes figyelni.

Akciók

