Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. szeptember 17.)

Névnap

Zsófia

Deviza árfolyam

EUR: 358.78 Ft

USD: 302.90 Ft

CHF: 333.76 Ft

GBP: 393.86 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34147.59

OTP: 10250 Ft

MOL: 1620 Ft

RICHTER: 6840 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Szeptember 17. csütörtök: A fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás szűrt napsütés várható. Reggel, délelőtt még inkább csak az Alpokalján, majd a délután folyamán a nyugati és északi megyékben, késő délutántól inkább csak az ország középső harmadában lehetnek záporok, zivatarok. Az északira forduló szél eleinte a Nyugat-Dunántúlon, délután már a keleti megyékben is megerősödik, a Bodrogközben és környékén viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 25 és 31 között valószínű, de Sopronban kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Szeptember 18. péntek: Napközben a déli és a középső országrészben is csökken a felhőzet, kiderül az ég, általában sok napsütésre számíthatunk. Csapadék a nappali órákban már nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, főleg a Tiszántúlon erős lökések kísérik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb idő.

Szeptember 19. szombat: Túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyolfelhőkkel, csapadék nem lesz. Helyenként megélénkül a keleti, északkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei, mindössze a hajnali, reggeli órákban kisebb körzetekben válhat párássá a levegő.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Csütörtök délutántól hidegfronthatás várható. Fejfájás, migrén, koncentráció zavar, görcshajlam, allergiás tünetek fokozódása terheli szervezetünket.

