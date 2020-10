Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. október 15.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. október 15.

Névnap

Teréz

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 363.60 Ft

USD: 309.31 Ft

CHF: 338.84 Ft

GBP: 402.82 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 33496.67

OTP: 9850 Ft

MOL: 1654 Ft

RICHTER: 6670 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Október 15. csütörtök: Dél felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de kezdetben keleten, északkeleten lehet még néhány órás napsütés. Délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, sőt a délután második felében délen esetleg zivatar is kialakulhat. Időnként megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet kora délután északnyugaton, nyugaton 10 és 13, míg másutt 14 és 18 fok között alakul, de délkeleten akár 20 fok is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Október 16. péntek: Gyengén és erősen felhős területekre, illetve időszakokra is számítani lehet. Kezdetben több helyen, majd főleg északon szórványosan előfordul eső, zápor. A Dunától keletre néhol zivatar is kialakulhat. Főleg hajnalban, reggel több helyen valószínű párásság, köd, rétegfelhőzet is. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten 17, 18 fokot is mérhetnek.

Október 17. szombat: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de napos körzetek, illetve időszakok is várhatók. Szórványosan előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északnyugati szelet élénk, többfelé erős lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 1 és 8, a maximum-hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjszaka a csapadékzóna északabbra korlátozódik, és szerda napközben egyre inkább csak az ország északi harmadában fordulhatnak elő nedves, vizes útszakaszok. Néhol vízátfolyások is lehetnek. A nyugati, délnyugati szelet több helyen erős, néhol viharos széllökések kísérik.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kezdetben meleg fronthatás várható, ami fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Délután hidegfront okozhat migrént, tartós álmosságérzést.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!