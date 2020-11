Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. november 26.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. november 26.

Névnap

Virág

Deviza árfolyam

EUR: 361.05 Ft

USD: 302.41 Ft

CHF: 333.60 Ft

GBP: 405.13 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 39035.10

OTP: 11930 Ft

MOL: 2068 Ft

RICHTER: 7120 Ft

Országos középtávú előrejelzés

November 26. csütörtök: Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet. Szitálás bárhol előfordulhat, a hegyvidéki területeken szemcsés hó is hullhat. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű. Késő estére -2, +3 fokra hűl le a levegő.

November 27. péntek: Borult, párás időre számíthatunk főként éjjel és reggel korlátozott látási viszonyokkal. Főként délkeleten maradhat meg tartósan a köd. Legmagasabb (8-900 m feletti) hegyeink azonban még a rétegfelhőzet fölé érhetnek, ott napos idő lesz. Szitálás bárhol lehet, főként éjjel ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. A ködbe burkolózó hegyvidékeken zúzmara képződés is lehet. Gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között valószínű.

November 28. szombat: Borult, párás időre számíthatunk, egy-egy helyen tartósabb ködfoltokkal. Legmagasabb (8-900 m feletti) hegyeink azonban továbbra is a rétegfelhőzet fölé érhetnek, ott napos idő lesz. Szitálás bárhol lehet, főként éjjel ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. Estétől délnyugaton már eleredhet az eső is. A ködbe burkolózó hegyvidékeken zúzmara képződés is lehet. Gyenge vagy mérsékelt, változó irányú légmozgás várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +2, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +4 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Borult, párás, rétegfelhős idő várható, amelynek hatására tartósan rosszak lehetnek a látási viszonyok, illetve a ködös tájakon szitálás, ónos szitálás is előfordulhat! Figyeljünk oda a közlekedésnél!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A feldúsuló légszennyező anyagok negatív hatást gyakorolnak a szervezetünkre, a mérgező anyagok elsősorban a légzőszerveinket terhelik meg.

