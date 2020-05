Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. május 14.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. május 14.

Névnap

Bonifác

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.96 Ft

USD: 327.58 Ft

CHF: 336.59 Ft

GBP: 399.82 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 34518.75

OTP: 9095 Ft

MOL: 2000 Ft

RICHTER: 6935 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Május 14. csütörtök: A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap, és napközben inkább csak helyenként fordulhat elő záporeső. A késő délutáni, esti óráktól azonban felhőzet-növekedés várható, ezzel együtt pedig - legkisebb eséllyel a déli tájakon - megnő a csapadékhajlam is. Az északnyugati, nyugati, az északkeleti megyékben az északkeleti szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 29 fok között várható, az Észak-Dunántúlon, illetve az Északi-középhegység térségében lesz hűvösebb az idő. Késő estére 9 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Május 15. péntek: Napközben a több felhő az északi tájakon valószínű, errefelé lehet főként további csapadék, délebbre a változó fátyolfelhőzet mellett többórás napsütés várható. Többnyire északias lesz a légmozgás, délutántól az Észak-Dunántúlon lehetnek viharos lökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 28 fok között várható, de a tartósabban felhős, csapadékos északi tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz.

Május 16. szombat: Sok magasszintű felhőre számíthatunk, amely egyes tájakon meg is vastagszik, emellett több-kevesebb (szűrt) napsütés valószínű. Néhol fordulhat elő eső, záporeső. Az északias szél a nap második felére mindenütt mérsékelődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 24 fok között valószínű, északnyugatról délkeleten felé haladva várható a melegebb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Változóak lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei. Hajnalban a Dunántúlon, napközben főként északon néhol kisebb eső, zápor lehet, emiatt átmenetileg nedvesek, csúszósak lehetnek az utak. Délután újabb esőkre, záporokra számíthatunk a Dunántúlon, majd hazánk más vidékein is eshet az eső, helyenként záporok, zivatarok is lehetnek. Emiatt napközben átmenetileg több alkalommal is nedvesek, csúszósak lehetnek az utak. Szélerősödés többfelé nehezítheti az iránytartást.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Kettős fronthatás várható, többeknél jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás, teljesítőképesség-csökkenés, ingerlékenység.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!