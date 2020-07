Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. július 16.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. július 16.

Névnap

Valter

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 353.92 Ft

USD: 310.46 Ft

CHF: 328.32 Ft

GBP: 389.55 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 35371.88

OTP: 10850 Ft

MOL: 1810 Ft

RICHTER: 6510 Ft

Skandináv lottó

Országos középtávú előrejelzés

Július 16. csütörtök: Nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Késő délután átmenetileg csökken a felhőzet, és már csak a Tiszántúlon lehet néhol csapadék, majd késő estétől a Nyugat-Dunántúlon újra beborul az ég, és többfelé elered az eső. Az északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében viharos szélrohamok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Késő estére 16, 22 fokra hűl le a levegő.

Július 17. péntek: A nap első felében erősen felhős vagy borult idő várható, és kiterjedtebb csapadékzóna vonul kelet felé. Késő délelőttől nyugat felől szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és nyugaton délután már csak egy-egy zápor lehet. A Tiszántúlon azonban még este is sok lesz a felhő, és ott még több helyen is eshet az eső. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar környékén viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.

Július 18. szombat: A Dunántúlon és a középső tájakon a néhány órás napsütés mellett erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és szórványosan záporok, zivatarok alakulnak ki. Keletebbre haladva ugyanakkor egyre zártabb, vastagabb lesz a felhőtakaró, és a keleti határvidéken tartós eső is valószínű. Főként a Dunántúlon sok helyütt élénk, zivatarok környezetében erős széllökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 22 és 27 fok között várható, de a tartósan csapadékos tájakon ennél egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Kedvezőek lesznek a közlekedés meteorológiai feltételei!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hidegfronti hatás várható. Nő a görcskészség, trombózisra való hajlam, fokozódik az allergia, reumatikus fájdalmak léphetnek fel. Nő a reakcióidő.

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!