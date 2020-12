Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 31.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. december 31.

Névnap

Szilveszter

Deviza árfolyam

EUR: 365.16 Ft

USD: 297.05 Ft

CHF: 336.86 Ft

GBP: 405.06 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 42107.57

OTP: 13360 Ft

MOL: 2190 Ft

RICHTER: 7440 Ft

Országos középtávú előrejelzés

December 31. csütörtök: Az ország nagyobb részén jobbára borult lesz az ég, de elsősorban a nyugati megyékben szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé a nap is kisüthet. Kiterjedt csapadékzóna halad észak, északkelet felé, amely leginkább az ország délkeleti, keleti kétharmadát érinti, a Dunától keletre helyenként jelentősebb mennyiség is összegyűlhet. Északkeleten a magasabb helyeken néhol havas eső, hó is hullhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 9 fok között valószínű. Késő estére többnyire -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Január 1. péntek: Keleten, északkeleten is csökken a felhőzet, néhány órára mindenütt kisüthet a nap, majd délutántól főleg nyugaton és északon ismét lehetnek erősen felhős területek. Reggelre elsősorban a középső országrészben köd is képződhet. A csapadékzóna kelet felé haladva a déli órákig elhagyja az országot. Késő délután, este főleg a nyugati, illetve az északi megyékben fordulhat elő helyenként kisebb eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű.

Január 2. szombat: Változóan felhős időre van kilátás, délkeleten hosszabb, nyugaton rövidebb időre süthet ki a nap. Főként a Dunántúlon helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. A délkeleti, keleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű, északon lesz a hűvösebb, délkeleten az enyhébb idő.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Csapadékosabbra fordul időjárásunk, így az utak a legtöbb helyen síkosak lehetnek.

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás miatt legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés jelentkezhet.

