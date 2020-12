Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. december 3.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. december 3.

Névnap

Ferenc, Olívia

Deviza árfolyam

EUR: 359.61 Ft

USD: 296.63 Ft

CHF: 331.95 Ft

GBP: 397.34 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 39191.11

OTP: 12040 Ft

MOL: 2036 Ft

RICHTER: 7245 Ft

Országos középtávú előrejelzés

December 3. csütörtök: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de keleten szakadozottabb lesz a felhőzet. A Dunántúlon többfelé várható fagyott eső, ónos eső, intenzitás függvényében a nyugati határszélen havazás is. A délelőtti órákban fokozatosan egyre inkább eső lesz a jellemző, amely átterjed a középső országrészre is. A keleti, délkeleti szél több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 2 és 9 fok között várható, de a nyugati határvidéken csak -1, +1 fok körül valószínű. Késő estére -1 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

December 4. péntek: Hosszabb-rövidebb napos időszakok főleg a Tiszántúlon lehetnek, másutt inkább közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hajnalban főként nyugaton, délnyugaton kialakulhatnak ködfoltok. A déli órákig elsősorban a nyugati és a középső országrészben várható szórványosan eső, hajnalban, reggel néhol még fagyott eső, ónos eső is előfordul. Délutántól számottevő csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön, illetve a Dél-Alföldön időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet Általában 3 és 8 fok között alakul, de délkeleten néhol 9, 11 fokot is mérhetnek.

December 5. szombat: A fátyolfelhők mellett rétegfelhők is lehetnek, főleg nyugaton, a főváros környékén, illetve az Északi-középhegység térségében. Másutt hosszabb szűrt napsütés valószínű. Hajnalra főleg nyugaton néhol kialakulhatnak ködfoltok. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső, főleg nyugaton és északkeleten. A délkeleti, keleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de északkeleten kissé hidegebb lesz.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Éjjel és csütörtökön a nap első felében kiemelten a Dunántúl nyugati, északnyugati felén nagyobb területen hullhat ónos eső, amely rendkívül csúszóssá teheti az utakat! A nyugati határvidéken néhol havas útszakaszok is előfordulhatnak. Napközben az eső miatt a középső országrészben is találkozhatunk síkos utakkal. Fokozott körültekintéssel vezessünk az utakon!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Erős meleg fronthatás terheli szervezetünket fokozottan jelenhetnek meg a melegfront jellegű panaszok az arra érzékenyeknél.

