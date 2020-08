Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2020. augusztus 20.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2020. augusztus 20.

Névnap

István

Deviza árfolyam

EUR: 349.87 Ft

USD: 295.59 Ft

CHF: 322.96 Ft

GBP: 386.83 Ft

Befektetés, tőzsde

BUX Index: 36043.56

OTP: 10800 Ft

MOL: 1719 Ft

RICHTER: 7230 Ft

Országos középtávú előrejelzés

Augusztus 20. csütörtök: Országszerte napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nélkül, azonban kora délelőttig a keleti határszélen még lehetnek felhősebb körzetek. Az északnyugati, északi szél főleg keleten lehet olykor élénk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között lesz. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Augusztus 21. péntek: Napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, csak a Kisalföldön élénkülhet meg a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul.

Augusztus 22. szombat: Túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csupán estétől növekszik meg északnyugaton a felhőzet. Csapadék napközben nem várható, legfeljebb estétől fordulhat elő az északnyugati határ közelében néhol zápor, zivatar. A délkeleti, déli szél csak néhol élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

Közlekedésmeteorológiai tájékoztató

Többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, délen felhőszakadás is, így nedves, csúszós útszakaszok is előfordulhatnak, illetve hirtelen lecsökkenhet a látástávolság is. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is lehet. Vezessünk óvatosan!

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Léköri front ugyan nincs a közelünkben, de a magasban melegedés zajlik.

Akciók

