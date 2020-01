Csúnyán megbánhatja, aki így vezet: büntetőügy is lehet a vége

Akár súlyos baleset is lehet a vége, ha valaki szemetet dobál ki az autójából menet közben. Sajnos kicsi az esély a tettenérésre, de ha valakit mégis elkapnak, a szabálysértési bírságtól akár a büntetőügyig is kiterjedhet a retorziók sora - annak függvényében, hogy a hulladék okozott-e balesetet. A Pénzcentrum a Kreszprofesszortól azt is megtudta, hogy bár nem tilos vezetés közben enni, inni, de ha az illető balesetet okoz, akkor bizony súlyosbító körülményként veszik figyelembe a táplálkozást.

Számos videó kering a neten, amelyeken egy hazai, vagy külföldi sofőr kidob valamilyen hulladékot az ablakon: ez amellett, hogy hatalmas tahóság, még veszélyes is!

Magáról a szemetelésről a KRESZ nem rendelkezik, csak a gépjárművekkel kapcsolatban mondja ki, hogy meg kell felelni a környezetvédelmi feltételeknek

- magyarázta a Pénzcentrum megkeresésére Pető Attila, aki osztja a fenti vélekedést. A Kreszprofesszor néven ismert közlekedési szakember kifejtette, akár súlyos balesetet is okozhatnak a szemetelők.

Egyfelől baromi gusztustalan dolog autóból szemetet kidobni, de ezen felül még nagyon veszélyes is. Láttam már üdítős dobozokat, üvegeket kidobni: ezekről nem kell külön elmagyarázni, hogy miért veszélyesek. Találkoztam már olyannal is, hogy egy nagyobb nejlonzsákot hajítottak ki menet közben egy autóból, és a mögötte jövő fékezéskor megcsúszott ezen, egy másik esetben pedig egy papírdobozt dobtak ki, vagy esett ki az autóból, ami ráragadt a mögötte jövő szélvédőjére, a helyzet veszélyességét nem hiszem, hogy kéne magyarázni

- sorolta Pető Attila.

A Budapesti Autósok Közössége például rendszeresen oszt meg videókat a szemetelő autósokról. Egy nyári felvétel látható alább is, a "Tahó01" fantáziarendszámot kapó sofőr a Nagyvázsony és Veszprém közötti útszakaszon hajított ki egy rakat szemetet az ablakon.

Ez már alapból szabálysértésnek minősül, amit csak súlyosbíthat, ha a kidobott hulladék miatt kár keletkezik egy másik járműben, vagy neadjisten baleset történik a szemetelés nyomán - ezekből akár büntetőügy is lehet. Alap esetben csak egy 150 ezer forintig terjedő bírságra számíthat a delikvens köztisztasági szabálysértés miatt. Ugyanakkor ezt nem egyszerű bizonyítani, konkrétan tetten kell érni a szemetelőt - ebben segítenek a fentihez hasonló felvételek. Ha a videót eljuttatják a hatóságoknak is, azoknak hivatalból eljárást kell indítaniuk.

Itt érdemes megjegyezni, hogy aki a fentihez hasonló felvételt szeretne közzétenni a szemetelőkről, annak igencsak körültekintően kell eljárnia. Bármekkora is a felháborodás és a bosszúvágy, az elkövető rendszámát és az arcát mindenképpen ki kell takarnod, ha nyilvánosan meg akarod osztani a szabálysértésről készült felvételt, fotót - máskülönben akár még téged is elővehetnek a személyiségi jogok megsértése miatt. Ha csak a rendőröknek, közterületeseknek akarnád elküldeni a bizonyítékokat, azokon értelemszerűen nem kell kitakarni az illetőt, sem a rendszámot.

Nem csak menet közben, út szélén is szemetelnek

A témához kaplcsolódik egy másik súlyos probléma, az illegális hulladéklerakás is: vélhetően mindenki találkozott már olyan Facebook-poszttal, amelyben egy zsákokkal teli rétet, sittel tarkíott erdőt, vagy lomokkal teli patakparton háborognak. Pár esetben a tetteseket is megörökítik, ilyenkor egyszerűbb a hatóságok dolga, azonban legtöbbször ismeretlen marad a szemetelő kiléte. Így a hulladékok elszállítását az önkormányzatoknak, tehát végső soron az államnak, az adófizetőknek kell finanszíroznia.

Tavaly tavasszal Palkovics László innovációs és technológiai miniszter például arról beszélt, hogy a kormány 2019-ben 240 millió forintos pályázatot írt ki az önkormányzatok számára az utak mentén, város szélén elhagyott illegális szemétlerakók felszámolására. Nagy István agrárminiszter pedig elmondta, hogy az erdészeteknek is százmilliós nagyságrendű összegbe kerül összeszedni mások lerakott szemetét.

Palkovics azt is ismertette, hogy egy most jogszabálytervezet szerint a szabálysértésnek számító illegális hulladékkihelyezés a jövőben bűncselekménynek fog számítani - arról nem tudni, mikor szavazhat erről az Országgyűlés. A miniszter azt is megemlítette, hogy a szemetelés egyik oka a kereskedelemben használt túl sok csomagolóanyag, ezért elmondása szerint a kormány a következő időszakban azon dolgozik majd, hogy ezeket az anyagokat betétdíjassá tegye.

Olyannyira súlyossá vált a helyzet, hogy már több civil szervezet is igyekszik gátat szabni az illegális szemétlerakásnak. Az egyik legnagyobb ilyen a Hulladékvadász.hu, ahol bárki jelezheti, ha szemetes környékkel találkozik. Az oldalon interaktív térkép is van az eddig felderített esetekről. Ezen látható, hogy a főváros és annak agglomerációja érintett a leginkább az illegális szemétlerakásban.

Nem büntetik, de baj lehet belőle

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a szemetelésen kívül büntethetnek-e mondjuk vezetés közbeni evésért, ivásért - amelyek folyománya képpen esetleg kidobandó szemét keletkezhet. Pető Attila szerint erre nincs egyértelmű szabályozás:

A KRESZ-ben ugye egyértelműen szerepel, hogy járművet vezetni csak vezetésre alkalmas állapotban szabad. A szabály nem részletezi, hogy ez pontosan mit takar, egyedül a mobiltelefonra van még külön tiltás is, kézben tartva ugye tilos használni menet közben

- magyarázta a Kreszprofesszor. A szakember szerint mindezt akár úgy is lehet értelmezni, hogy a vezetésre alkalmas állapot jelentheti azt is, hogy nincs elfoglalva a sofőr keze, mondjuk valamilyen étellel, itallal.

De olyannal még nem találkoztam, hogy bárkit leállított és megbüntetett a rendőr azért, mert éppen valamit evett. Az más kérdés, hogy nem szerencsés enni-inni vezetés közben, elvonja a figyelmet, nem csak az útra koncentrál az illető - ráadásul egy kezet is lefoglal. Olyat azonban már láttam, hogy egy balesetnél súlyosbító körülmény volt, hogy a vétkes nem volt vezetésre alkalmas állapotban, mert evett, ivott, vagy valami mást csinált.

Címlapkép: Getty Images